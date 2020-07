https://www.webmd.com/lung/news/20200605/lancet-retracts-hydroxychloroquine-study

L’étude The Lancet Retracts Hydroxychloroquine

Par Ralph Ellis

4 juin 2020 – La revue médicale en ligne The Lancet s’est excusée auprès des lecteurs après avoir rétracté une étude selon laquelle l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, n’aidait pas à freiner le COVID-19 et pourrait entraîner la mort des patients.

L’étude a été retirée car la société qui a fourni des données ne fournirait pas un accès complet aux informations pour un examen par les pairs tiers, affirmant que cela violerait les accords avec les clients et les exigences de confidentialité, a déclaré The Lancet dans un communiqué .

«Sur la base de ce développement, nous ne pouvons plus garantir la véracité des sources de données primaires. En raison de cette évolution malheureuse, les auteurs demandent que l’article soit retiré », a déclaré The Lancet dans un communiqué.

L’étude a été publiée le 22 mai avec des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital de Boston à l’aide de données et d’analyses fournies par Surgisphere Corporation. L’étude était massive , avec des informations provenant de 671 hôpitaux à travers le monde et les dossiers médicaux de 96 000 patients.

Dans l’étude, les chercheurs ont conclu que le médicament n’aidait pas à freiner le COVID-19, causait des problèmes cardiaques et semblait augmenter le risque de décès. L’étude a eu un impact immédiat, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres groupes arrêtant la recherche sur l’hydroxychloroquine.

Mais les questions sur les méthodes de recherche se sont immédiatement posées. The Lancet a lancé un examen par des pairs tiers.

«Nos pairs examinateurs indépendants nous ont informés que Surgisphere ne transférerait pas l’ensemble de données complet, les contrats clients et le rapport d’audit ISO complet vers leurs serveurs pour analyse car un tel transfert violerait les accords clients et les exigences de confidentialité», a déclaré The Lancet.

Les examinateurs n’ont pas été en mesure de mener «un examen par les pairs indépendant et privé» et se sont retirés du processus, a déclaré The Lancet .

«Nous nous excusons profondément auprès de vous, des rédacteurs en chef et du lectorat de la revue pour tout embarras ou inconvénient que cela a pu causer», a déclaré The Lancet .

Surgisphere a publié un communiqué indiquant qu’il fournissait une «base de données en temps réel de plus de 240 millions de rencontres anonymes de patients provenant de plus de 1 200 organisations de soins de santé dans 45 pays».

La société a déclaré que ses données étaient solides et a déclaré que la société «avait clairement souligné les limites d’une étude observationnelle» aux chercheurs.