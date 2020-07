Titre : la transsubstantation du vaccin le plus louche du monde

Il y a fort à parier que ce vaccin sera en soi assez innocent et certainement peu efficace. Un vaccin réellement nocif sera décelé par assez de monde qualifié : si les médecins le déconseillent à leur famille, on sera vite fixé.

Par contre, ce vaccin est le plus louche du monde. Promu par Bil Gates (qui lui-même mène une campagne d’auto-promotion la plus sinistre possible) soutenu par des gouvernments ouvertement incompétents et corrompus, débattu jusqu’au sein des familles qui se déchirent à son sujet.

Du coup, après toute cette préparation psychologique, accepter ce vaccin c’est accepter dans son propre corps toute la saloperie du monde, c’est une transsubstantation maléfique. Cela s’insère dans une continuité de soumission qui dure depuis des décennies.

Le site “Vigilant Citizen” démontre avec force détails comment les clips vidéos des chansons les plus diffusées sont archi-franc-maçonnes / Illuminati, à tel point qu’il n’y manque plus que des notaires de province. Mais comme vos gamins écoutent ça, vous subissez, en connaissance de cause.

C’est véritablement un processus d’ “impuissance apprise”, on se soumet aux mauvaises solutions qui nous infligés. On utilise un ordinateur ? (comme en ce moment même) Eh bien c’est soit le système du super-vilain Bill Gates, soit du tout aussi vilain Steve Jobs. Même les “héroïques résistants” de Linux finissent par aller sur la Toile, où tous leurs mouvements sont tracés, disséqués et archivés.

On nous le répète en permanence : notre vie est dirigée par des adeptes du Mal. C’est un rituel de soumission : à chaque fois que tu recherche une connerie sur Google, tu nourris la Bête. A noter qu’il y a plein de gens qui ne voient pas le mal, ils sont légion (clin d’oeil !), et participent à façonner cet univers.

Si l’on se plaçe à une distance temporelle suffisante, on réalise que depuis 2001 notre univers culturel et politique est saturé de conspirations et de satanisme. Il y avait déjà des choses troublantes auparavant, comme les signes satanistes dans le Hard Rock à partir des années 70 par exemple, mais c’était encore marginal.

Pour le reste du monde c’est un truc de Blancs, donc un truc de Chrétiens (la transsubstantation c’est quand même spécial), car toutes ces histoires sont tout de même basées sur l’inversion du rituel Chrétien. Notre civilisation n’est plus crédible aux yeux du reste du monde, et c’est pour cela que, dans la probabilité infime que nous nous en sortions, nous n’aurions plus d’identité morale par rapport aux autres peuples, parce que nous n’avons pas pu faire le ménage chez nous.

C’est bien le signe de la décadence avant l’effondrement.

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/26/vous-refusez-le-masque-vous-etes-sans-doute-un-narcissique-ou-un-psychopathe/