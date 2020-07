Liberté, égalité, famine : les ventes de Renault s’effondrent. Qui va encore payer ? Le contrit buvable ? Vite, un vaccin pour rassurer les marchés et les cons sommés…

Le constructeur automobile Renault a annoncé un plongeon de près de 35 % (34,9 %) de ses ventes pour l’ensemble du premier semestre 2020 alors que sur la même période, le marché automobile a chuté de 28,3 %.

Renault fait donc moins bien que le marché, mais cela n’est pas franchement très significatif compte tenu de la situation. Je ne commenterai pas les propos indécents de l’ancien Pédégé du groupe, Carlos Ghosn, qui trouve que les résultats sont « lamentables » ! Lors de la dernière crise des subprimes de 2008, le groupe Renault a dû être sauvé par l’Etat et recevoir des milliards d’euros de soutien sans oublier les primes et autres mesures de soutien pour sauver les constructeurs comme Renault. Ghosn était patron de ce groupe et il n’a pas franchement fait d’étincelles. C’est l’Etat qui sauvé Renault, pas Ghosn. Charles SANNAT