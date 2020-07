Le Billet du Lupus : Nous sommes tous devenus des Juifs Allemands…En route pour le grand effacement !

PAR THE WOLF LE 27/07/2020

En ces temps de corruption généralisée d’un système devenu par contrecoup perméable à tous les messianismes marxistes et religieux dont il serait vain ici d’énumérer toutes les vilenies, ceux qui me suivent et me lisent savent que j’en fais en ce lieu le récit quotidien ; mon propos au travers de ce billet visera donc avant tout à se situer à la fois ailleurs et maintenant. J’aimerais attirer votre attention tout simplement sur la fonction à la fois cathartique, expiatoire et rédemptrice de l’Homme JUIF dans nos sociétés marquées du sceau judéo-chrétien. Ce Judéo-Christianisme, dualité binaire incarnant curieusement à la fois le mal et le bien, nous y reviendrons.

Pour fixer un peu les choses, bien que catholique devenu peu pratiquant avec le temps, mais éduqué selon une catéchèse stricte à la fois traditionnelle et moderne (période post Vatican 2), je me suis peu à peu éloigné de tous les monothéismes ambiants pour rejoindre un paganisme solaire, dionysiaque et Nietzschéen. J’ai un rapport au sacré et au religieux fait à la fois de syncrétisme, de défense, et de respect, ce qui va de pair bien entendu, avec une âme plutôt conservatrice et soucieuse de la pérennité des choses et de la transmission intergénérationnelle.

Ce préambule pour expliquer que je n’ai pas face à la « question juive » de réponse préconçue qui consisterait à faire de cette dernière une tentative d’explication du monde. Pour moi il n’y a tout simplement pas de question juive, les Juifs s’inscrivant dans une diversité des Peuples que je tiens à soutenir et à préserver.

Considérant cela, il n’y a pas non plus en parallèle d’exceptionnalité juive, bien que je remarque qu’au vu de leur petit nombre ils aient produit un grand nombre de figures historiques et non des moindres, ce qui peut entraîner chez certains moins talentueux, je le conçois, une certaine jalousie et frustration.

La question de l’antisémitisme évacuée, passons à celle de l’antisionisme. Au vu de leurs contributions à l’histoire et au progrès de l’humanité j’ai toujours considéré que la diaspora juive méritait de recouvrer un territoire géographique, et que victime de pogroms et génocides à répétition il était temps qu’elle puisse assurer sa propre sécurité. Je suis donc satisfait que les Etats-Unis aient contribuer ainsi à créer et à protéger l’Etat d’Israël, je regrette simplement que du même coup ils en aient fait un vassal dont ils se servent et resservent pour des opérations classées Top secrètes et pas toujours très propres. Je considère que l’Etat d’Israël est davantage un facteur de stabilité que de déstabilisation dans une région de toute façon devenue une poudrière après la décolonisation franco-britannique.

Ces quelques considérations faites venons-en au cœur de mon propos ce jour.

Onze ans de « blogging » m’ont appris qu’il était de bon ton et même fortement conseillé pour faire de l’audience dans le monde des Bloggeurs d’être antisémite ou à défaut, pour échapper aux affres répressives de la loi, d’être antisionisme ce qui revient à peu près à la même chose quand on analyse de manière un peu sérieuse les auteurs qui s’en réfèrent. Ne mangeant pas de ce pain azyme là, je me suis demandé quels rapports ceux qui se réclamaient d’un certain antisystème pouvaient bien entretenir avec le système lui-même, au travers d’une prose qui plaçait le juif et le sionisme au cœur du système par le biais d’un process de question-réponse sorte de modus operandi immuable.

Je passerais allègrement sur ceux qui pensent que les Illuminatis d’obédience juive et maçonnique dirigent le monde, et j’en viendrais plus à ceux qui sournoisement pensent et professent que l’assassinat de Kennedy et les événements tragiques du Bataclan sont l’œuvre du Mossad, que le sinistre Epstein est un agent israélien chargé de faire chanter à coup d’enregistrement une partie des élites dépravées pour le compte d’Israël, que la fondation de Bill Gates ait la seule à avoir du pouvoir chez Big Pharma, que Harvey Weinstein à lui tout seul représente la pourriture hollywoodienne et que Roman Polanski est le seul à s’être fait piégé dans un monde de midinettes prêtes à tout pour réussir. Bref que seuls les Juifs sont mauvais dans un monde livré à la béatitude universelle des Bons !

Dès que le système prouve sa corruption et ses dérives, la réponse donnée par ceux qui en dénoncent le dévoiement est toujours la même : une figure Juive représentative de tous nos maux. Si la littérature française bat de l’aile, bien sur, c’est à cause de BHL et de Marc Levy, l’écologie politique est gangrenée par l’entrisme et le clientélisme c’est bien sûr à cause de Daniel Cohn Bendit, les ondes de la 5G sont problématiques pour le cerveau humain, la faute à qui ? A Patrick Drahi le « ponte de SFR » qui travaille en sous-main pour l’ennemi israélien. A chaque maux, à chaque mot, une seule réponse, toujours la même : le JUIF l’agent orange, l’agent corrupteur, éternel bouc émissaire, l’empêcheur de tourner rond du Monde !

L’élément clef et déclencheur à tout cela et qui marque à tout jamais, hélas, notre inconscient collectif au même titre que les récits d’Homère :

Selon la doxa chrétienne les responsables de la mort de Jésus fils de Dieu sont les Juifs, pas les Romains… Non ! les Juifs . Pire que Judas le traître, le Juif est désormais le damné de la terre, celui qui ira rejoindre Lucifer l’ange déchu au service de Satan.

Seigneur délivrez nous du mal, délivrez nous du Juif , dans un exorcisme qui veut qu’à chaque problème un responsable juif soit tenu d’expier sa faute, acte de rédemption sensé redonné au système sa pureté originelle. Le fameux « il faut que tout change pour que rien ne change » où système et anti-système se tiennent par la barbichette dans une ronde enfantine destinée à tourner en rond !

Mais vous savez que depuis « l’accident COVID » rien ne semble tournez rond justement, et qu’il faille désormais dans un monde global et globalisé élargir la palette de l’expiation, les Juifs n’étant plus assez nombreux, aux Blancs en passe d’être submergés démographiquement, d’en prendre le relais.

La seule vraie question, non juive, devenant alors : A quand une étoile blanche pour le Blanc devenu minoritaire dans son propre pays ?