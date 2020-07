Une merveilleuse lettre de lecteur chrétien : il nous appelle… les covidés !!!!

Merci beaucoup Nicolas.

L’église d’imbroglio est devenue une caricature des pires prédictions de Mgr Lefebvre. Je me souviens avoir lu qu’à sa fin, l’église de Sardes sera semblable à celle de Laodicee…Nous y sommes je crois..Vivement Philadelphie

J’oscille entre dégoût et cynisme…il y a quelques jours je voulais me recueillir dans la petite église…Elle a été entièrement défigurée par une rénovation dans l’air du temps, mais le Saint Sacrement y est exposé. Sur la porte, 1 metre carré d’affiches Covid, masque obligatoire, gel qui bousille les doigts et pas d’eau bénite..j’ai fait demi-tour..je préfère me recueillir en moi-même qu’être caution de ce type de mascarade…leur monde est de plus en plus insupportable.

J’ai pas mal roulé ces derniers jours entre Limoges et Mont de Marsan. Je contemplais les champs fraîchement moissonnes sous le soleil, la beauté extraordinaire de ces paysages et de nos villages, façonnés pas le travail, les joies et les peines de nos ancêtres sous le regard du Seigneur. Le moindre recoin de campagne est une merveille si on prend la peine de bien regarder, d’y voir la main de l’homme guidé par son Créateur ou de Lui seul. Quel contraste avec les monstrueuses zones urbaines ou peri urbaines, les Zi, le ZA, les ZUP et autres zones mordoresques…

Si je n’avais pas reçu la grâce d’avoir pu fonder une famille, Deo gratias, j’irai me réfugier au fond d’un ermitage au bout du monde tellement cet anti monde me répugne…

Et puis, je pense à tous les petits Frodon qui combattent dans le silence et la discrétion, qui par leurs prières, leur ferveur, leurs vertus quotidiennes, contribuent à la victoire à venir, place qu’ils peuvent bien nous faire tout ce qu’ils veulent, transformer cette planète en enfer, ils ont déjà perdu, ils sont déjà condamnés à brûler dans les flammes qu’ils allument…

Enfin je pense à mes cons patriotes, mes cons générés, et je prie pour que leur transformation en covidés masqués ne soit pas définitive et qu’enfin, ils s’agenouillent vers le seul vrai Dieu et Maître pour lui demander secours!!!

Mais pour ça, il va encore falloir lui en mettre plein la courge et le reste au troupeau de covidés …

Bonne journée Nicolas