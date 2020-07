La capitale risque d’être désertée de ses touristes étrangers cet été avec la pandémie de Covid-19. Si ceux qui y vivent s’en réjouissent, ceux qui en vivent craignent pour la survie de leur activité.

L’été s’annonce calme à Paris. Selon une estimation de l’Office du tourisme, l’activité touristique de la capitale devrait chuter de moitié pour les deux prochains mois par rapport à son niveau habituel, en raison de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19.

« Le silence fait un bien fou »

Néanmoins, pour les habitants de la capitale, c’est une affaire. Claire*, qui vit à Paris depuis une douzaine d’années, voit la désertion de la capitale comme un soulagement. « Je vais travailler tout l’été et je vais rester à Paris, raconte cette habitante du 20e arrondissement à BFMTV.com. Je me dis, un peu égoïstement, qu’il y aura moins de monde dans les transports en commun et que ce sera plus facile pour se déplacer. » Pour cette trentenaire, la baisse de la fréquentation touristique est également une aubaine pour profiter des atouts de Paris et de l’Île-de-France « plus tranquillement ».

Alexandra*, une Parisienne d’adoption depuis une décennie, apprécie elle aussi le « silence » que la crise du covid a provoqué, témoigne-t-elle pour BFMTV.com. « C’était très étrange pendant le confinement, il n’y avait pas un bruit. Là, les klaxons et sirènes ont repris, mais quand on s’enfonce dans les rues, il y a moins de brouhaha et encore un peu de ce calme très inhabituel à Paris. Et je dois dire que ça fait un bien fou, ça repose du tourbillon parisien. »

« On a beaucoup perdu »

Mais pour les professionnels du tourisme, l’heure n’est pas à la fête. « On sait que l’on va avoir une saison difficile, confie à BFMTV.com Aurele Sarfati, vice-président de l’Association pour la défense des intérêts des commerçants et artisans des Grands Boulevards. On s’en rend déjà compte maintenant et pourtant, on est situé sur les Grands Boulevards, pas dans une petite rue. » À titre d’exemple, ce commerçant à la tête d’un magasin de prêt-à-porter assure n’avoir habillé aucune mariée ou marié, alors que c’est en principe la pleine saison des robes et costumes de noces. « On a beaucoup perdu », ajoute-t-il.

Autre point noir: il n’a pu proposer qu’une seule détaxe la semaine dernière, contre plusieurs dizaines habituellement. En cause: l’absence de touristes étrangers. ême si l’Union européenne rouvre ses frontières à 15 pays, dont la Chine, il n’est pas pour autant certain que ces ressortissants étrangers veuillent voyager. »

Et selon lui, il sera difficile de compenser cette perte. « Peut-être qu’avec des visiteurs européens cela amortira un peu le manque à gagner, analyse Aurele Sarfati. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas compter sur le tourisme français ». Si près de neuf Français sur dix envisagent en effet de passer leurs vacances d’été en France, à peine 10% d’entre eux pourraient être tentés par le tourisme urbain.

« Après la crise des gilets jaunes et les grèves liées à la réforme des retraites, on se demande quelle sera notre quatrième plaie », rit jaune Aurele Sarfati.

https://www.bfmtv.com/paris/paris-sans-touristes-cet-ete-les-parisiens-contents-les-commercants-inquiets_AN-202007020001.html

