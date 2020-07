Publié le 26/07/2020 à 05:05 , mis à jour à 05:12

Dans les précédents articles, nous avons montré l’extraordinaire réservoir de biodiversité représenté par les élevages de taureaux de combat et la ruineuse aficion qui habite leurs éleveurs. Aujourd’hui nous allons vous faire entrevoir l’énorme catastrophe écologique qu’entrainerait la disparition de la corrida et donc de ces élevages.

Privés de leur passion, les éleveurs se dessaisiraient rapidement de ces coûteuses propriétés terriennes. Au mieux ils les vendraient à des éleveurs de cochons ibériques ou de bovins destinés à la production de viande ou à des entreprises cynégétiques, au pire à des agriculteurs.https://a2e9843d71f08215aafcba5335b177a0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Entre les mains des éleveurs de bétail à viande, la précieuse, mais non moins très fragile dehesa disparaîtrait rapidement. C’est la logique identitaire de leurs actuels propriétaires qui a permis sa survie durant des siècles grâce à un élevage très extensif et peu vulnérant pour le milieu. La logique très fortement économique des nouveaux propriétaires les amènerait à augmenter considérablement le nombre de têtes à l’hectare et à intensifier les méthodes d’élevage pour les rendre rentables face au marché mondial de l’élevage intensif. Il en serait de même pour des exploitants cynégétiques. Si la dehesa supporte un certain nombre de cervidés aux cent hectares, les dégâts causés par des animaux en surnombre (notamment écorçages et abroutissements) auraient vite fait de venir à bout des chênes verts multi centenaires. Quant à la mise en exploitation de ces terres par des agriculteurs, elle nécessiterait non seulement le défrichage des arbres de la dehesa, mais aussi de nombreux amendements et fertilisants avec leur cortège de pesticides, fongicides et autres funestes appellations terminées en « cide », synonymes de mort.

Disparition des sols…

Bien que l’Espagne soit déjà le 1er producteur d’huile d’olive au monde, une autre possibilité serait de couvrir ces vastes territoires (19 fois le territoire des Hautes-Pyrénées) avec des plants d’oliviers ou d’amandiers fortement subventionnés par la CE, Les amateurs de délicieuses salades à l’huile d’olive savent-ils que les oliveraies, labourées 7 fois par an et les amanderaies 5 fois et abondamment traitées aux herbicides, laissent le sol à nu face à l’intense érosion du climat méditerranéen ? Inlassablement le Guadalquivir, à la couleur désormais toujours terreuse, charrie vers l’océan les sols d’Andalousie ainsi voués rapidement à leur disparition. Actuellement, l’Andalousie perd 23 tonnes de sol par an et par ha, alors que le maximum tolérable est fixé à 12. Augmenter les surfaces d’oliveraies aux dépends des dehesas aggraverait irrémédiablement les phénomènes d’érosion.

…et des ressources hydriques.

Non contente de perdre son sol, l’Espagne perd en même temps ses ressources aquifères. 1 seule amande exige 4 l d’eau et un olivier dans les 120 l par jour d’avril à octobre. Je ne parle même pas des immenses serres d’Almeria, où les aquifères se rechargent beaucoup plus lentement qu’on n’y pompe. Les nouvelles infrastructures créées pour pallier ce déficit hydrique ne peuvent même pas compenser les nouvelles demandes agricoles et domestiques sans cesse croissantes. Le changement climatique ne peut être déclaré seul coupable de cette programmation de la désertification de l’Espagne. Il ne fait qu’amplifier le problème en aggravant les sécheresses annuelles dans un pays où déjà 20% des sols sont dégradés et où l’eau fait cruellement défaut.

Antoine Torres

https://www.ladepeche.fr/2020/07/26/la-disparition-des-corridas-entrainerait-une-authentique-catastrophe-ecologique-8994897.php