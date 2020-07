Le moratoire sur les expulsions a expiré vendredi dernier près de quatre mois après la fermeture effective de l’économie américaine en raison de la pandémie de covid, et plus de 12 millions de locataires – tous en retard sur les paiements de loyer en raison de la récession induite par le virus – courent maintenant un risque imminent de se faire démarrer. le trottoir.

Ce vendredi, quelque 25 millions d’Américains ne recevront plus leurs chèques de chômage fédéraux hebdomadaires de 600 $, et la prochaine série de subventions gouvernementales, actuellement discutée par les républicains et les démocrates, pourrait voir les prestations réduites de 600 $ à 200 $ (ou rien du tout si aucun accord est atteint au Congrès). Cela écraserait les finances des ménages de la classe moyenne américaine, ce qui entraînerait un nombre encore plus élevé de ménages incapables de payer leur loyer dans les mois à venir.

Cela dit, le principal conseiller économique de Trump, Larry Kudlow, qui a religieusement pompé des actions avec des titres insignifiants chaque fois que le S&P est à peine dans le rouge, a récemment déclaré qu’une prolongation du programme de moratoire sur les expulsions pourrait être envisagée. Mais que faire s’il n’y en a pas?

Fin juillet, plus de 31 millions d’Américains ont perçu des prestations de chômage sous une forme ou une autre. La reprise économique s’est inversée fin juin, alors que la prochaine crise des ménages se profile.

