https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-vigano-heresy-sodomy-and-corruption-are-trademark-of-deep-church

Viganò a déclaré que «ces trois éléments – l’hérésie, la sodomie et la corruption – sont si récurrents qu’ils sont presque une marque de commerce de l’État profond et de l’Église profonde.

***

Introduction de Marco Tosatti : L’engagement de l’archevêque Carlo Maria Viganò, ancien nonce apostolique aux États-Unis d’Amérique, à dénoncer le voile du silence et des dissimulations dans la gestion des cas d’abus commis par des membres du clergé, est bien connu. La réponse épicée et ennuyée des autorités vaticanes – et en particulier de divers prélats – aux réfutations bien argumentées du prélat combatif est également bien connue. Dans cette interview, nous enquêtons avec Son Excellence sur les développements dans le cas de l’ancien cardinal McCarrick, également à la lumière d’un article récent de Church Militant intitulé The McCarrick Bombshell . (1)

Mais avant d’entrer dans le contenu de cet article, faisons un bref examen. Du 21 au 24 février 2019, une réunion a eu lieu à Rome de tous les présidents des Conférences épiscopales sur le thème de la protection des mineurs dans l’Église . (2) Quelques jours plus tôt, le 16 février 2019, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a annoncé la destitution de l’état clérical de Théodore McCarrick, accusé d’autres crimes graves, et a ajouté: « Le Saint-Père a reconnu le caractère définitif de cette décision prise conformément à la loi, ce qui en fait une res iudicata (c’est-à-dire n’admettant aucun autre recours). » (3)

Je crois qu’il est essentiel de clarifier une fois pour toutes le lien étroit entre la sodomie et la pédophilie, qui est également confirmé par les statistiques elles-mêmes: un lien sur lequel le sommet du Vatican a scrupuleusement gardé le silence afin de ne pas offenser la mentalité actuelle qui est même répandue parmi de nombreux prélats. Mais il serait hypocrite et coupable de condamner la pédophilie dans le sillage de la législation civile actuelle sans condamner également la sodomie, que la pensée alignée d’aujourd’hui ne considère pas comme criminellement pertinente mais que l’Église identifie parmi les péchés qui crient à la vengeance en présence de Dieu.

Au cours des derniers jours, la nouvelle a été divulguée sur Christian Today selon laquelle «la Chine a ordonné aux villageois chrétiens de renoncer à leur foi et de vénérer les dirigeants du Parti communiste du pays à la place». (24) Face à cette persécution des chrétiens – et de ces catholiques fidèles au Saint-Siège – par la dictature communiste, le silence de Santa Marta est littéralement assourdissant, comme il l’était il y a quelques jours quand à son message de l’ Angelus Bergoglio a omis l’ appelau nom de Hong Kong qui avait été remis à la presse. (25) L’accord secret passé entre le Saint-Siège et Pékin, dénoncé publiquement par le cardinal Zen, démontre la soumission de l’Église bergoglienne aux diktats de la dictature communiste, remettant la Hiérarchie locale entre les mains de ses persécuteurs et la maintenant silencieux sur les violations des droits humains perpétrées par le régime.

En parlant de l’ État profond , il n’est pas étonnant que l’Organisation mondiale de la santé se soit rendue complice de cette opération d’ingénierie sociale pour plaire à la Chine, ni que le président Trump ait décidé de retirer les financements qui lui ont bénéficié à ce jour. Ce qui surprend et scandalise, c’est plutôt le silence complice du Vatican, face à une sorte de coup d’État qui fait de l’Église bergoglienne le bras spiritueldu gouvernement mondial, sous l’égide de la tyrannie communiste et avec la complicité des partis mondialistes. L’Italie, avec son gouvernement non élu et la majorité dans une crise politique des plus graves, semble suivre l’agenda et ne semble pas vouloir revoir ses positions vis-à-vis de Pékin: les menaces constantes d’un retour à l’urgence Covid et d’un verrouillage sont clairement instrumentale pour maintenir un pouvoir qui, en présence d’élections démocratiquement convoquées, démontrerait son incohérence. Ce qui est certain, c’est qu’une opposition un peu plus incisive et moins alignée au récit dominant pourrait être perçue positivement par l’électorat et les partenaires internationaux de l’Italie.

Abp. Viganò: S’il est possible d’éclairer cette affaire, cela se produira malgré le Vatican: les intérêts en jeu sont énormes et touchent directement le sommet de l’Église, et pas seulement pour des questions de nature doctrinale, morale ou canonique , mais aussi pour les aspects politiques et diplomatiques qui ont vu le Saint-Siège faire l’objet d’un coup d’État avec la complicité de ceux qui auraient dû la défendre dans sa souveraineté et son indépendance. Ce qui n’a pas réussi pendant le pontificat de Benoît XVI s’est concrétisé après sa démission. Comment pouvons-nous espérer que celui qui est redevable de sa propre élection à McCarrick – qui était l’un des principaux partisans de l’accord secret avec la Chine – pourra clarifier une série d’événements qui le concernent personnellement, démontrant les connivences avec le La dictature chinoise contre les catholiques fidèles au Saint-Siège et peut-être aussi la responsabilité de ce régime dans la démission du pape Benoît? Comment pouvons-nous imaginer que les événements troubles de Saint-Gall deviendront clairs, quand est-ce que les conspirateurs ont organisé l’élection de Bergoglio? Et comment croire que l’Église se purifiera de la corruption et du vice de ses clercs et prélats, alors que ce sont eux qui ont pris le pouvoir et qui sont promus au plus haut niveau dans un réseau de complicité entre hérétiques, pervers et traîtres?