Si nous mettons de côté les causes immédiates du désordre social, nous en discernons la cause principale: le système politique socio-économique ne fonctionne plus pour personne, mais pour ceux qui écorchent la richesse de la mondialisation et de la financiarisation.

Main Street est en effondrement au ralenti depuis une génération , mais cette dégradation terminale a été masquée par l’hyper-financiarisation et les dépenses alimentées par la dette des consommateurs qui se sont habitués à combler l’écart grandissant entre leurs revenus (stagnants) et les coûts de leur mode de vie. (en hausse), alors qu’ils chassaient les 5% les plus riches qui ont bénéficié de la mondialisation et de la financiarisation.

La dette crée l’illusion chaleureuse et floue de la richesse, mais à un coût: les paiements de la dette ne disparaissent jamais, mais les revenus et les bénéfices peuvent tomber sans effort à zéro.

Nous arrivons maintenant à la dynamique clé de cette époque: la psychose socio-économique , car la plupart des gens sont incapables de donner un sens aux messages contradictoires que donne le statu quo. Le résultat suivant est la folie , car toute tentative de réconcilier les messages contradictoires s’éloigne davantage de la réalité.

La montée incessante de Wall Street est constamment présentée comme une «preuve» que le statu quo «crée de la richesse» et connaît un énorme succès. Il est impossible de concilier cette affirmation avec la décadence et l’effondrement visibles dans Main Street, et ainsi les gens s’en prennent à tout ce qu’ils peuvent identifier comme la cause immédiate de leurs souffrances et de leurs mauvaises perspectives