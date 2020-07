La plus grande question que nous nous posions avant la baisse sans précédent du PIB d’aujourd’hui était « comment montrer cela sur un graphique sans perdre l’impact de toutes les autres impressions? » Eh bien, pour le meilleur ou pour le pire, c’est le mieux que nous puissions trouver: à -32,9% annualisé, le PIB du T2 vient de plonger le plus jamais enregistré, dépassant la plus forte baisse précédente de -10% atteinte en 1958.

Et alors que la baisse – qui était généralement prise en compte – était environ 5 fois pire que le PIB ajusté du T1 de -6,9%, elle était juste légèrement meilleure que les -34,5% attendus. Là encore, avec un tiers de l’économie américaine effectivement déconnecté au deuxième trimestre, un résultat pire que pendant la grande dépression, quelques pour cent ici et là n’ont pas vraiment d’importance.

Quelques détails supplémentaires:

La baisse du PIB réel au deuxième trimestre a reflété des diminutions des dépenses de consommation, des exportations, des investissements dans les stocks, des investissements des entreprises et des investissements dans le logement, qui ont été partiellement compensées par une augmentation des dépenses publiques. Les importations, une soustraction dans le calcul du PIB, ont diminué.

Cela dit, le plus gros contributeur à la baisse globale du PIB a été l’effondrement de la consommation – la baisse des dépenses de consommation reflétait la baisse des services (principalement les soins de santé) et des biens (principalement les vêtements et les chaussures).

En décomposant les composantes du PIB, nous obtenons ce qui suit:

La consommation personnelle a représenté l’essentiel, soit -25,05%, de la baisse globale du PIB de -32,9%, et 5 fois plus que la baisse du PIB de -4,75% au T1

L’investissement fixe a soustrait un autre -5,38% du PIB du T2, bien pire que la modeste baisse de -0,23% au T1. Les investissements fixes non résidentiels ou les dépenses en équipements, structures et propriété intellectuelle ont reculé de 27% au 2T après une baisse de 6,7% au trimestre précédent

La variation des stocks privés a soustrait un autre -3,98%, 3 fois plus que le -1,34% au premier trimestre

Les exportations nettes ont contribué à 0,68% du PIB, soit une baisse de -9,38% des exportations compensée par une augmentation de 10,06% des importations. La baisse des exportations reflète principalement une diminution des biens (principalement les biens d’équipement).

La consommation du gouvernement était dérisoire de 0,82%, contre 0,22% au trimestre précédent

Pour ceux qui ont suivi les données PCE, l’indice des prix du PIB a chuté de 1,8% au 2T après avoir augmenté de 1,4% le trimestre précédent; Core PCE q / q a chuté de -1,1% au 2T après une hausse de 1,6% au trimestre précédent.

Pendant ce temps, même si nous le savions déjà, le revenu personnel disponible réel (DPI) – revenu personnel corrigé des impôts et de l’inflation – a augmenté de 44,9% au deuxième trimestre après avoir augmenté de 2,6% au premier trimestre. L’augmentation du DPI a été plus que justifiée par une augmentation des recettes de transferts personnels courants, c’est-à-dire des prestations sociales gouvernementales. L’épargne personnelle en pourcentage du revenu personnel disponible était de 25,7% au deuxième trimestre, contre 9,5% au premier trimestre.

Cela dit, l’effondrement du PIB était attendu et pourrait en fait être considéré comme «meilleur que prévu». La vraie question est de savoir ce qui se passera ensuite, et le troisième trimestre est le quart de reprise en forme de V. Hélas, comme la Fed hier et nous l’avons montré la semaine dernière, les données à haute fréquence indiquent que l’ économie américaine a culminé à la fin du mois de juin et est à nouveau en train de se renverser.