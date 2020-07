Antoine résume le monde moderne : On voyait à 19h un tracteur labourer un champ complètement sec en remuant des nuages de poussière : une vision folle de la destruction de la nature. Mais comme cet agriculteur exploite 300 hectares tout seul, il doit le faire vite pour payer le crédit de son tracteur à 200 000 euros. La main invisible est ici aussi. Et le même se plaint de ne récolter que 25 quintaux à l’hectare de céréales soit 25 grammes par mètre carré. En 1900, avec un cheval et leurs bras, ses ancêtres obtenaient de meilleurs rendements. La terre faisait vivre 50% des Français. Lui en 2020 a besoin du salaire de sa femme et de l’aide de ses parents de plus de 70 ans.

