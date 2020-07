Pas de masque en Hollande, pays des grands blonds en avant. Voici pourquoi…

Selon une dépêche de l’agence de presse Reuters publiée le 29 juillet, le gouvernement néerlandais a déclaré ce même jour qu’il ne “conseillerait pas au public de porter des masques pour ralentir la propagation du coronavirus”, affirmant que “leur efficacité n’a pas été prouvée.“

La décision a été annoncée par la ministre de la santé, Tamara van Ark, après un examen par l’Institut national de la santé (RIVM) du pays. […] “Parce que d’un point de vue médical, l’efficacité des masques n’est pas prouvée, le cabinet a décidé qu’il n’y aura pas d’obligation nationale de porter d’en porter”, a déclaré M. Van Ark.[…]

Le chef du RIVM, Jaap van Dissel, a lui déclaré que l’organisation était au courant des études qui montrent que les masques aident à ralentir la propagation de la maladie mais qu’elle n’était pas convaincue qu’ils seraient utiles lors de l’actuelle épidémie de coronavirus aux Pays-Bas.

Il a fait valoir que le port incorrect des masques, ainsi qu’une moindre adhésion aux règles de distanciation sociale, pourraient augmenter le risque de transmission de la maladie.

“Nous pensons donc que si vous utilisez des masques (dans un lieu public)… alors vous devez suivre une bonne formation pour cela”, a-t-il déclaré.

– Reuters : Dutch government will not advise public to wear masks – minister