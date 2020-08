L’Espagne entre dans une récession historique. Le PIB s’est effondré entre avril et juin de 18,5% par rapport au premier trimestre et de 22,1% par rapport à la même période l’an dernier, selon les données publiées hier par l’Institut national de la statistique (INE). Des chiffres sans précédent depuis la guerre civile et triplant le résultat du premier trimestre, lorsque l’économie recule de 5,1%.

Enchaînant son deuxième trimestre à la baisse, l’Espagne entre dans une récession technique, la troisième jusqu’à présent ce siècle. Et il le fait avec une virulence absolue et des records qui signifient multiplier par cinq le pire chiffre de la crise économique précédente, qui a culminé au premier trimestre de 2009 lorsque le PIB a chuté de 2,6% d’un mois à l’autre.

Désormais, l’affaissement est nettement plus élevé et se démarque dans les records européens. Malgré des baisses historiques de PIB, aucun pays de notre environnement n’a atteint les niveaux de l’économie espagnole au deuxième trimestre: l’Allemagne a reculé de 10,1%; Italie, 12,4%; France, 13,8% et Portugal, 14,1%. L’économie de la zone euro a chuté de 12,1% et le PIB de l’Union européenne dans son ensemble de 11,9%, selon les données publiées hier par Eurostat. Dans les deux cas, la baisse est néanmoins la plus forte baisse de la série historique, qui a débuté en 1995.

Les analystes avaient déjà prédit que le PIB de l’Espagne enregistrerait une baisse supérieure à la moyenne européenne. L’Autorité indépendante pour la responsabilité budgétaire (Airef) a prédit une baisse de 20% du PIB, tandis que les calculs de la Banque d’Espagne étaient de l’ordre de -16% à -21%. Funcas a prédit une baisse de 18%, similaire aux 17% rapportés par BBVA Research, qui a calculé qu’au premier semestre, l’économie se serait effondrée de 22%.

L’effondrement ne s’explique pas uniquement pour des raisons structurelles. Il est vrai que le poids du tourisme dans l’économie – il contribue pour plus de 12% à la richesse du pays – a conditionné son déclin. Mais aussi d’autres pays, comme l’Italie et le Portugal, ont une vocation touristique et malgré cela ils enregistrent des baisses plus faibles qu’en Espagne. La raison? L’Espagne a joué dans l’un des confinements les plus agressifs et les plus prolongés de la pandémie. Les mesures sont arrivées plus tard que dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne, qui a agi plus tôt et a pu sauver une partie de son activité pendant les mois d’avril et mai.

https://www.abc.es/economia/abci-economia-espanola-derrumba-185-por-ciento-y-lidera-recesion-202008010529_noticia.html