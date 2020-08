Notre amie Lucia nous écrit de Bolivie : situation de désespoir. Et de citer la Bible. En espagnol dans le texte.

No, insoportable NO. Es una situación de DESESPERACION, sin saber qué hacer ante este virus maldito creado por el hombre. Los hospitales están colapsando, médicos infectados, todo un caos.

Pero usted debe saber mejor por qué escrito está en la BIBLIA en los libros de DANIEL, APOCALIPSIS y MATEO, lo que pasará en este mundo, pero no será para siempre; « EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARAN » dice en Mateo 24:35. Debemos tener fé en DIOS VERDADERO y cumplir sus 10 MANDAMIENTOS, que se encuentra en el libro de Exodo capitulo 20, (lea todo el capítulo).

Los 10 mandamientos (la ley de DIOS) son importantes, pero dos mandamientos sobresalen

« NO TENDRÁS dioses AJENOS DELANTE DE MÍ. Exodo 20: 3.

En el libro de Isaías 44: 17 dice: » Y HACE DEL SOBRANTE un dios, un ídolo suyo; SE POSTRA DELANTE DE él, LO ADORA, Y LE RUEGA DICIENDO: LÍBRAME, PORQUE MI dios eres tú. NO SABEN NI ENTIENDEN; PORQUE CERRADOS ESTÁN SUS OJOS PARA NO VER, Y SU CORAZÓN PARA NO ENTENDER. »

En Apocalipsis 22: 8 y 9 dice: » YO JUAN SOY EL QUE OYÓ Y VIÓ ESTAS COSAS. Y DESPUES QUE LAS HUBE OÍDO Y VISTO, ME POSTRÉ PARA ADORAR A LOS POES DEL ÁNGEL QUE ME MOSTRABA ESTAS COSAS. PERO EL ME DIJO: MIRA, NO LO HAGAS; PORQUE YO SOY CONSIERVO TUYO, DE TUS HERMANOS LOS PROFETAS, Y DE LOS QUE GUARDAN LAS PALABRAS DE ESTE LIBRO. ADORA A DIOS. »

Exodo 20:8 dice: » ACUERDATE DEL DÍA DE REPOSO* PARA SANTIFICARLO. »

El libro de Isaías 58:13 dice: « SI RETRAJERES DEL DÍA DE REPOSO* TÚ PIE, DE HACER TU VOLUNTAD EN MI DÍA SANTO, Y LO LLAMARAS DELICIA, SANTO, GLORIOSO DE JEHOVÁ; Y LO VENERARES, NO ANDANDO EN TUS PROPIOS CAMINOS. NI BUSCANDO TU VOLUNTAD, NI HABLANDO TUS PROPIAS PALABRAS, ».

JESUS dijo: « NO PENSÉIS QUE HE VENIDO PARA ABROGAR LA LEY O LOS PROFETAS; NO HE VENIDO PARA ABROGAR, SINO PARA CUMPLIR. PORQUE DE CIERTO OS DIGO QUE HASTA QUE PASEN EL CIELO Y LA TIERRA, NI UNA JOTA NI UNA TILDE PASARÁ DE LA LEY, HASTA QUE TODO SEA CUMPLIDO » Mateo 5: 17 y 18.

En el Apocalipsis 14: 12 dice: « AQUI ESTA LA PACIENCIA DE LOS SANTOS, LOS QUE GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y LA FE DE JESUS ».

Espero no haya sido tediosa la lectura, aunque usted debe saber mejor que yo, que la historia del principio y fin de este mundo está escrito en la BIBLIA.

No entendía Mateo 24:35 » EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN » ahora sí, debemos confiar en DIOS para que nos proteja de este peste y de otras que vendrán (Salmos 91) y mucha oración.

