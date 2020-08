Comparé à il y a quelques mois à peine, ce pays et la plupart des pays du monde sont devenus méconnaissables. La société humaine telle que nous l’avons connue a été décimée et modifiée au-delà de toute reconnaissance. La beauté et le plaisir, et toute la frivolité de la vie, y compris l’essence de l’esprit humain, ont été pour la plupart éliminés au profit de l’isolement, du masquage et de la distanciation. Ce qui reste est un paysage froid et sombre qui est pour la plupart dénué de joie. La nature précieuse de la vie et de l’amour, le goût des saveurs exquises, la liberté d’explorer, de voyager, de jouer, d’écouter de la musique live et de se connecter avec les gens et les cultures ont pratiquement disparu. La terreur infligée à nous tous par la classe dirigeante et le gouvernement a profondément touché nos âmes. C’est une abomination

Au cours de cette attaque terroriste contre les masses par l’utilisation d’un système de «virus» propagandisé, les riches continuent de s’enrichir, tandis que tout le reste de l’humanité souffre. Les transferts de richesse à ce niveau ne se sont jamais produits, et avec la poursuite de cette folie, la pauvreté deviendra de nature universelle. Cela finira nécessairement une fois pour toutes la classe moyenne, laissant les très rares privilégiés au sommet, et tous les autres au bas du tas. C’est le système souhaité, car toute société qui sombre dans l’état abyssal des dirigeants et des serfs est tenue de favoriser ceux qui revendiquent le statut d’élite. Une fois que la plus grande partie de la société devient totalement dépendante en raison de la destruction de leur vie et de leur travail, la subordination à l’autorité devient monnaie courante et la distribution de morceaux par l’État sera considérée comme un acte bienveillant,

La prochaine phase majeure de ce complot terroriste sera le déploiement d’un nouveau vaccin Covid et de mandats de vaccination dans le monde entier. Personne ne sera certain de la composition totale de ces vaccins, car ce qui peut réellement y être pourrait être caché et mortel. Il y aura certainement plusieurs souches de virus, il y aura des adjuvants nocifs qui pourraient inclure du mercure et de l’aluminium, entre autres, et il y aura très probablement des ingrédients inconnus également. Avec la technologie actuelle, la liste des composants possibles est infinie et beaucoup pourraient altérer le gène. Les vaccins à ADN et à ARN peuvent permettre le génie génétique, même si le courant dominant fera de grands efforts pour nier cette possibilité. Une technologie de suivi pourrait également être implantée, ainsi que d’autres éléments invasifs tels que des nanoparticules étrangères et des puces RFID. Ce n’est pas une affirmation que cela s’est produit, mais c’est un avertissement que cela pourrait arriver. La technologie est disponible. Il est impératif de garder à l’esprit que le gouvernement américain est au lit avec la Fondation Gates, le CDC, l’OMS et de nombreuses sociétés pharmaceutiques criminelles. Les contrats gouvernementaux pour la production de vaccins Covid, les partenariats gouvernement / pharmaceutique, le financement gouvernemental supplémentaire et les partenariats de livraison révèlent la nature fasciste de ces projets. Les banques et les entreprises puissantes et le gouvernement sont les moteurs de cette fausse pandémie et travaillent également ensemble pour vacciner le monde. Soyez très conscient de la nature dangereuse d’une consolidation aussi néfaste entre ces entités corrompues qui ne manqueront pas d’avoir des arrière-pensées qui seront mortelles. le gouvernement est au lit avec la Fondation Gates, le CDC, l’OMS et de nombreuses sociétés pharmaceutiques criminelles. Les contrats gouvernementaux pour la production de vaccins Covid, les partenariats gouvernement / pharmaceutique, le financement gouvernemental supplémentaire et les partenariats de livraison révèlent la nature fasciste de ces projets. Les banques et les entreprises puissantes et le gouvernement sont les moteurs de cette fausse pandémie et travaillent également ensemble pour vacciner le monde. Soyez très conscient de la nature dangereuse d’une consolidation aussi néfaste entre ces entités corrompues qui ne manqueront pas d’avoir des arrière-pensées qui seront mortelles. le gouvernement est au lit avec la Fondation Gates, le CDC, l’OMS et de nombreuses sociétés pharmaceutiques criminelles. Les contrats gouvernementaux pour la production de vaccins Covid, les partenariats gouvernement / pharmaceutique, le financement gouvernemental supplémentaire et les partenariats de livraison révèlent la nature fasciste de ces projets. Les banques et les entreprises puissantes et le gouvernement sont les moteurs de cette fausse pandémie et travaillent également ensemble pour vacciner le monde. Soyez très conscient de la nature dangereuse d’une consolidation aussi néfaste entre ces entités corrompues qui ne manqueront pas d’avoir des arrière-pensées qui seront mortelles. et les partenariats de livraison révèlent la nature fasciste de ces projets. Les banques et les entreprises puissantes et le gouvernement sont les moteurs de cette fausse pandémie et travaillent également ensemble pour vacciner le monde.

Nous nous dirigeons vers des eaux encore plus dangereuses alors que cette terreur d’État se poursuit. Se cacher derrière un masque ne vous protégera pas de ce qui va arriver.

«Il y aura, dans la prochaine génération environ, une méthode pharmacologique pour faire aimer aux gens leur servitude, et produire une dictature sans larmes, pour ainsi dire, produisant une sorte de camp de concentration indolore pour des sociétés entières, de sorte que les gens auront en fait leurs libertés leur ont été enlevées, mais en profiteront plutôt.