Depuis le 16 mars dernier et jusqu’au 11 mai prochain (minimum), les habitants français sont invités à rester chez eux – hors déplacements autorisés par le gouvernement. Un confinement qui n’est pas du tout du goût de Yann Moix. En duplex depuis son domicile pour l’émission Punchline sur CNews, après avoir évoqué le décès de son ami Christophe, le réalisateur de Podium a donné son avis sur les mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19. Un avis « absolument pas orthodoxe », a-t-il prévenu. « Depuis le départ, je pense que l’on marche sur la tête, que c’est la première fois de toute l’histoire de l’humanité qu’on a peur de sortir de chez soi à cause d’une maladie – d’une épidémie terrible d’ailleurs -, mais qui fait 0,005% de morts dans la population. Et j’ai l’impression de vivre dans un monde où les voitures seraient interdites parce que je risque de me faire écraser. »

« Je pense qu’un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui »

Explicitant son analogie avec les accidents de la route, Yann Moix a continué : « C’est-à-dire que la probabilité que je meure du virus arriverait en dernier dans les causes de mortalité, mais c’est pour ça que je ne sors pas. » L’écrivain, visiblement remonté, a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi l’être humain est incapable d’affronter la mort en sortant de chez lui, c’est pour moi un mystère total, je ne comprends pas la panique mondiale qu’il y a sur ce virus – qui est certes terrible, parce que j’ai des amis qui sont morts. » Et il a même avancé une solution : « Évidemment à partir de 70 ans, il faut faire attention, il faut se cloitrer, il faut se retrancher, il faut se confiner, mais je pense qu’un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui, pour vivre, c’est-à-dire pour prendre le risque de mourir. »

