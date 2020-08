La semaine dernière, nous avons averti les lecteurs de faire preuve de prudence à propos des nouveaux vaccins COVID-19, soulignant comment des parties clés des essais cliniques sont ignorées car les grandes entreprises pharmaceutiques ne seront pas tenues pour responsables des effets secondaires indésirables liés à l’administration des médicaments expérimentaux.

Un cadre supérieur d’AstraZeneca, le deuxième plus grand fabricant de médicaments britannique, a déclaré à Reuters que sa société venait juste d’être protégée contre toute action en justice si le vaccin de la société entraînait des effets secondaires néfastes.

«C’est une situation unique où nous, en tant qu’entreprise, ne pouvons tout simplement pas prendre le risque si dans … quatre ans le vaccin montre des effets secondaires», a déclaré Ruud Dobber, un haut dirigeant d’AstraZeneca.

« Dans les contrats que nous avons en place, nous demandons une indemnisation. Pour la plupart des pays, il est acceptable de prendre ce risque sur leurs épaules parce que c’est dans leur intérêt national », a déclaré Dobber, ajoutant qu’Astra et les régulateurs assuraient la sécurité et la tolérance est une priorité absolue.

AstraZeneca est l’une des 25 sociétés pharmaceutiques dans le monde à tester des médicaments expérimentaux qui pourraient être utilisés pour lutter contre le virus mortel. Et, bien sûr, si les tests donnent des résultats positifs, AstraZeneca pourrait fabriquer des centaines de millions de doses, sans recours légal en cas d’effets secondaires.

Des responsables européens ont déclaré à Reuters que la responsabilité du fait des produits était une discussion importante pour obtenir de nouveaux vaccins de Pfizer, Sanofi et Johnson & Johnson.

En ce qui concerne les États-Unis, eh bien, s’agissant du cadre juridique entourant les vaccins, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déjà une loi appelée Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act, qui accorde l’immunité aux fabricants de vaccins en cas de problème. va mal.

Avec AstraZeneca et de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques américaines qui se précipitent sur le marché des vaccins COVID-19, les gouvernements leur accordant une immunité si le vaccin a des effets secondaires, tous suggèrent que les élites des entreprises et les régulateurs gouvernementaux ont très peu confiance en ces médicaments.

https://www.zerohedge.com/political/red-flags-soar-big-pharma-will-be-exempt-covid-19-vaccine-liability-claims

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_Soriot

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Soriot

https://en.wikipedia.org/wiki/AstraZeneca

WIKIPEDIA EN ANGLAIS :

La fraude Bildman et récupération serviteur infidèle [ modifier ]

Le 4 février 1998, Astra USA a poursuivi Lars Bildman, son ancien président et chef de la direction, demandant 15 millions de dollars pour escroquerie à la société. [105] La somme comprenait 2,3 millions de dollars en fonds de la société qu’il aurait utilisés pour réparer trois de ses maisons, plus l’argent que la société avait payé à la suite de l’enquête de l’EEOC. Le procès d’Astra prétendait que Bildman aurait harcelé et intimidé sexuellement des employés, utilisé des fonds de l’entreprise pour des yachts et des prostituées, détruit des documents et des archives et concocté «des histoires de complot impliquant d’anciens agents du KGB .et concurrents. C’était dans un ultime effort pour détourner l’attention du vrai malfaiteur, Bildman lui-même. « Bildman avait déjà plaidé coupable devant le tribunal de district américain pour ne pas avoir déclaré plus de 1 million de dollars de revenus dans ses déclarations de revenus ; en outre, plusieurs femmes co -les travailleurs ont intenté des poursuites pour harcèlement sexuel personnel. [106]

Dans Astra USA c.Bildman , 914 NE2d 36 (Mass.2009), appliquant la doctrine du serviteur infidèle de New York , le tribunal a estimé que l’employé d’une entreprise qui avait commis des méfaits financiers et du harcèlement sexuel devait « renoncer à tout son salaire et primes pour le période de déloyauté. » [107] La cour a statué que c’était le cas même si l’employé «avait autrement rendu des services précieux» et que l’employé n’avait pas le droit de récupérer une restitution pour la valeur de ces autres services. [107] [108] La décision a attiré beaucoup d’attention de la part des commentateurs juridiques. [109]

Étude [ modifier ]

En 2004, Dan Markingson, participant à la recherche de l’Université du Minnesota , s’est suicidé alors qu’il était inscrit dans un essai pharmaceutique parrainé par l’industrie comparant trois antipsychotiques atypiques approuvés par la FDA: Seroquel (quétiapine) , Zyprexa (olanzapine) et Risperdal (rispéridone) . Le professeur de bioéthique de l’Université du Minnesota, Carl Elliott, a noté que Markingson avait été inscrit à l’étude contre la volonté de sa mère, Mary Weiss, et qu’il avait été contraint de choisir entre s’inscrire à l’étude ou être involontairement engagé dans un établissement psychiatrique de l’État. [110]Une enquête de la FDA en 2005 a autorisé l’université. Néanmoins, la controverse autour de l’affaire s’est poursuivie. Un article de Mother Jones [110] a conduit un groupe de membres du corps professoral d’université à envoyer une lettre publique au Board of Regents de l’université demandant une enquête externe sur la mort de Markingson. [111]

Transfert mispricing [ modifier ]

En 2010, AstraZeneca a accepté de payer 505 millions de livres sterling pour régler un litige fiscal au Royaume-Uni lié à une erreur de prix de transfert. [112]

Dopage dans le cyclisme [ modifier ]

Le 27 juillet 2015, Fabio Taborre ( Androni-Sidermec ) a renvoyé un résultat de test de dopage positif pour le booster de sang interdit FG-4592 lors d’un contrôle hors compétition le 16 juin 2015. Le FG-4592 ( Roxadustat ) est en phase 3 essais cliniques et n’a pas encore été commercialisé. Le médicament a été développé conjointement par FibroGen et AstraZeneca. Contrairement à l’ érythropoïétine (EPO), qui stimule directement la production de globules rouges, le FG-4592 est pris par voie orale et stimule la production naturelle d’EPO d’une manière similaire à l’entraînement en altitude. [113]

Voir aussi