PIERRE

La Police Berlinoise accrédite plus de 1 millions et certains témoins habitués à ces manifestations vont jusqu’au double.

Manif moins importante en Hollande et même en GB.

Ici recrudescence de masques parce que le prefet et les maires font chier et obligent à les porter dans le centre. Idem Berck, Le Touquet…etc…

Je me suis aperçu de ça en passant en bagnole, j’ ai vu pancartes.

Donc boycott.

Je me suis farci mon voisin médecin retraité à ma gauche et mon voisin fonctionnaire à droite ! Tous deux macronavirussés !

Et en plus, envoi amusé en mail des youtube de Damien Saez, J’ accuse et Mon terroriste (dédicacé à Macron par le chanteur) !

Et de ce foutage de gueule sur Macron ( mail suivant).