Fwd: « Le pompe funebri, sentendo parlare dell’imminente cataclisma COVID-19, hanno fatto scorta di enormi quantità di bare per raccogliere la sfida. Ma l’apocalisse non è avvenuta, e ora hanno magazzini stracolmi », scrive il maggazzino della TVP – Televisione Statale Polacca

Essi vedono quindi una netta riduzione dei profitti. Non solo la mortalità della nazione è diminuita in modo significativo, ma in alcune regioni le sepolture sono quasi la metà rispetto a prima della terribile epidemia.

https://www.pch24.pl/wbrew-swiatowej-pandemii–umiera-mniej-polakow-niz-w-poprzednich-latach,77594,i.html

https://www.maurizioblondet.it/