Or physique. Notre ami Bruno Bertez fait le poing : Avoir de l’or est le contraire de spéculer: vous spéculer sur la continuité de la folie actuelle en gardant du papier, vous spéculer sur la sincérite du bilan de votre banque si vous avez des dépôts bancaires, mais ce n’est pas le cas sur l’or, avec lui vous ne spéculez sur rien, vous attendez.

L’or est l’actif suprême, l’actif de dernier ressort , il est l’extincteur de dette et sa fonction subiste même si le chaos s’installe. L’or révèle sa véritable utilité dans les phases de chaos , quand les contrats ne peuvent plus être honorés et quand les institutions se disloquent, comme c’est le cas en ce moment au Liban par exemple.

Toutes les autres raisons d’acquerir de l’or physique sont de mauvaises raisons ou plutot ce sont des spéculations. Ceux qui spéculent ne sont pas dignes de la noblesse du divin métal.

Avoir de l’or est le contraire de spéculer: vous spéculer sur la continuité de la folie actuelle en gardant du papier, vous spéculer sur la sincérite du bilan de votre banque si vous avez des dépôts bancaires, mais ce n’est pas le cas sur l’or, avec lui vous ne spéculez sur rien, vous attendez.

Le seul vrai authentique acheteur d’or est celui qui exige de l’or physique, qui en prend possession et le stocke chez lui, et est prêt à le défendre.

Le vrai acheteur c’est le contraire du naif, du gogo, c’est celui qui a compris que l’homme est un loup pour l’homme de toute éternité, que le progrès n’existe pas , qui a tiré les leçons des barbaries récurrentes comme les guerres mondiales , et qui sait que les rémissions sont toujours entrecoupées de phase de violence.Tous les autres sont des spéculateurs au petit pied, des adhérents au Système, ils sont dans la bouteille, dans l’asile d’aliénés.

Je n’hésite pas dire et expliquer que le vrai acheteur d’or est un être d’exception, plutot Nietzschéen même que rebelle. Le rebelle c’est celui qui croit encore à la société, qui croit encore que cela sert à quelque chose!

L’acheteur d’or est un pessimiste radical sur la nature et encore plus sur la culture humaine . Il a compris la modernité, la post-modernité et on ne lui en compte/conte pas. Il sait compter par lui même, il a confiance en ce qu’il est et dans ses convictions.

Il y a un lien entre or, vérité, confiance, réel, authenticité et finalement liberté.

Les marchés à terme et les marchés de l’or-papier ne reflêtent pas un véritable interêt pour l’or et sa fonction de protection. Ce sont dirais-je des marchés de dérivées, des marchés de second degré: ils ne transactent pas de l’or mais des idées sur l’or, des perceptions et des anticipations. Ils parasitent en pratique le marché de l’or vrai.

Ces marchés sont en fait des lieux ou échange non pas du métal mais des bons de droit à écarts de cours sur le métal. et c’est très différent!

Ils s’inscrivent dans la continuité du système alors que l’achat de vrai or, d’or physique s’inscrit dans la rupture du systme. L’or physique est une assurance sur la rupture du système tandis que l’or papier et les machés à terme parient sur le fait que les marchés vont continuer à fonctionner sans accrocs.

Les acheteurs sur le marché à terme commencent à exiger de prendre livraison du physique, et cela c’est important.