L’association pro-vie Alliance Vita dénonce un “cavalier législatif” et un amendement “adopté à la sauvette en pleine nuit, qui fait exploser l’encadrement de l’avortement”.

Dans la nuit du vendredi 31 août au samedi 1er août, les députés ont adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique, légalisant notamment la PMA pour toutes. Mais l’association pro-vie Alliance Vita s’est insurgée d’un amendement adopté, selon eux, « à la sauvette en pleine nuit à la fin de l’examen du projet de loi bioéthique ». Cet amendement, porté par plusieurs élus socialistes dont le secrétaire général du PS Olivier Faure, autorise en effet l’interruption médicale de grossesse (IMG), permis pendant neuf mois, pour cause de « détresse psychosociale », un « critère invérifiable » pour Alliance Vita. https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1289521456330600449&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.valeursactuelles.com%2Fsociete%2Floi-bioethique-lavortement-desormais-autorise-pour-detresse-psychosociale-jusquau-terme-de-la-grossesse-122330&siteScreenName=Valeurs&theme=light&widgetsVersion=223fc1c4%3A1596143124634&width=550px

Une notion de détresse « difficile à objectiver »

Dans un communiqué publié sur son site, l’association estime que « la condition des femmes enceintes faisant face à une détresse mérite toute l’attention de la société », mais que « l’histoire a montré que, la notion de détresse étant difficile à objectiver, elle était utilisée pour détourner la loi ». Avec comme conséquence, pour Alliance Vita : « l’IVG présentée comme issue obligée de toute grossesse imprévue ou difficile », mais aussi « l’abandon de toute politique de prévention de l’avortement, malgré sa nature qui met des vies en jeu et ses conséquences difficiles pour de nombreuses femmes ».

Face à ce « cavalier législatif malhonnête », Alliance Vita demande « le retrait de cette disposition » et « la conduite d’une étude épidémiologique sur les 20 dernières années, qui analysé les causes, les conditions et les conséquences de l’avortement ». Plus largement, l’association exige « un véritable débat sur l’avortement, ses causes et ses conséquences ».

