Des dizaines de milliers d’Allemands ont défilé samedi à Berlin, proclamant une «Journée de la liberté» et exigeant la fin des masques faciaux mandatés par le gouvernement et de la «distanciation sociale». Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont également connu de grandes manifestations contre les actions tyranniques de leurs gouvernements en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Selon les comptes rendus des médias, les manifestants de Berlin ont tenu des pancartes indiquant «Nous sommes obligés de porter une muselière», «La défense naturelle au lieu de la vaccination» et «Nous faisons du bruit parce que vous volez notre liberté!»

Bien pour eux!

Le New York Times a tweeté que les masses de manifestants berlinois étaient tous des «nazis» et des «théoriciens du complot». Le «journal officiel» veut-il vraiment nous faire croire qu’il y avait peut-être un million de nazis actifs dans les rues de Berlin? Ne serait-ce pas alarmant?

Le fait est que les Européens se rendent compte que leurs verrouillages mandatés par le gouvernement n’ont guère ou rien fait pour les protéger du virus, tout en provoquant une catastrophe économique et des souffrances humaines indicibles.

Ils ont probablement regardé autour d’eux et ont remarqué que la Suède, qui n’a jamais verrouillé son économie, rejeté les masques faciaux et maintenu ses restaurants et autres lieux d’affaires ouverts, n’a pas connu pire que les pays qui ont été transformés en prisons en plein air pendant une grande partie l’année. En fait, la Suède avait un taux de mortalité dû au virus plus faible que les États de verrouillage strict comme le Royaume-Uni et la France. Pas étonnant que les gens commencent à se mettre en colère.

Malheureusement, alors que les Européens se réveillent, les Américains dorment encore alors que nos libertés continuent d’être bafouées. Alors que les Européens demandent la fin de la tyrannie gouvernementale, nous voyons ici des États avec de minuscules nouveaux décès retourner en lock-out. C’est comme si tous les tyrans en herbe, des maires aux gouverneurs, réalisaient enfin leurs rêves secrets de gouverner par décret. Leurs rêves sont nos cauchemars!

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a averti les citoyens qu’il allait verrouiller l’État si les gens osaient sortir sans masque facial ou même avoir des invités chez eux! Quel genre d’homme politique met ses propres électeurs «en garde»?

Ce n’est pas comme si les «experts» recherchaient même des traitements contre l’infection virale. Les médecins qui rapportent leur propre expérience réussie dans le traitement des patients Covid avec de l’hydroxychloroquine, par exemple, sont ridiculisés, censurés et même licenciés de leur travail. La ruée vers le silence des «médecins de première ligne américains» la semaine dernière et la disparition de leur vidéo dans le trou de la mémoire devrait terrifier quiconque croit encore en la liberté d’expression.

Non, disent-ils, nous devons rester enfermés et masqués jusqu’à ce que nous ayons un vaccin. Le gouvernement américain jette des milliards dans un vaccin qui pourrait être moins de 60 pour cent efficace pour prévenir un virus qui a quelque chose comme un taux de survie de 99,8 pour cent. De quel genre de maths s’agit-il?

Combien peuvent être plus blessés par le vaccin que aidés? Nous ne le saurons probablement jamais, car le gouvernement américain vient d’accorder l’immunité aux grandes sociétés pharmaceutiques contre les poursuites en responsabilité si le vaccin produit des effets secondaires néfastes.

Ils continuent de déplacer les poteaux de but pour nous garder terrifiés et isolés. Il s’agissait d’abord du décompte des corps, puis des «cas». Les chiffres ont été tellement décalés qu’il est difficile de faire confiance aux rapports. Les gens se mettent en colère. Ils sont confus. Ils font face à une dépression économique aux proportions historiques. Mais pire que tout, ils regardent le gouvernement du Léviathan s’emparer de la moindre liberté.

Trois hourras pour les Européens! Espérons que l’Amérique se réveillera bientôt!

Le meilleur de Ron Paul