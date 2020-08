Martyre interminable de nos frères libanais : le Donald dénonce un attentat masqué et notre lecteur Andros déblaie un peu le terrain… Explosif ! Rappel de la fou thèse officielle : un bateau russe agrégé d’engrais pète !

Ah ben d’un côté il faut les avis des experts. Si j’ai bien compris, certains disent que le nitrate d’ammonium doit être mélangé avec d’autres produits comme par exemple le diesel et ensuite amorcé (avec une charge puissante) pour qu’une pareille explosion puisse se produire.

De ma modeste expérience de rechargement (je fais du tir sportif) je sais que les nitrates sont des produits qui libèrent de l’oxygène en brûlant, c’est pourquoi la poudre noire (par exemple) contient 3/4 de nitrate (du salpêtre), 1/5 de poudre de charbon (c’est ce qui brûle) et le reste c’est de l’accélérateur (soufre pour la poudre noire). Pour une explosion pareille il faut qu’il y ait eu quelque chose à brûler, et en grande quantité.

De l’autre côté le site de Thierry Meyssan parle d’une nouvelle bombe ( https://www.voltairenet.org/article210662.html ) mais surtout le président des Etats-Unis se base sur un avis fondé pour déclarer qu’il s’agit d’une attaque. Vu qu’il a la responsabilité de l’emploi du plus gros stock d’explosifs de l’histoire de l’humanité, je pense qu’il a de bons experts sur lesquels se baser pour cette déclaration.

Trump contre les Démocrates c’est la déglobalisation souverainiste contre l’Imperium Mundi globaliste (l’UE et Israël notamment), l’éléction de novembre 2020 a des répercussions sur l’ensemble de la planète. Comme Israël commence à s’agiter frénétiquement (à la frontière syrienne notamment) on peut imaginer que le côté globaliste est aux abois. Même s’ils gagnent, ils hériteraient d’une situation ingérable.

La perte de valeur de la monnaie globaliste (le US Dollar et son vassal l’Euro), le besoin de camoufler cela avec le Coronavirus (toi qui aime les jeux de mots, j’ai lu « Corona le Barbare » dans des commentaires Youtube, ça correspond bien à ce que tu écrivais à propos des gens qui utilisent le prétexte des masques pour terroriser leur prochain), montre un affaiblissement certain du camp globaliste, mais la partie est encore loin d’être jouée, comme on vient de le voir ils ont encore plein de surprises dans leur manche.

https://www.zerohedge.com/markets/futures-jump-gold-soars-dollar-destruction-accelerates

https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-says-beirut-explosion-attack-bomb-some-kind-after-briefed-generals

http://french.presstv.com/Detail/2020/08/05/631110/Liban-Beyrouth-explosions-Hezbollah-Isra%C3%ABl