Extraits du long texte…



Le chômage a atteint des niveaux jamais vus auparavant dans ce pays, mais aucun politicien n’a perdu son emploi en raison d’un verrouillage. Il y avait eu plus de 40 millions de pertes d’emplois à la fin du mois de mai en raison de mandats gouvernementaux, et cette intrigue de deuxième phase délibérément structurée verra ce nombre continuer à augmenter considérablement. Non seulement beaucoup d’autres perdront leur emploi, mais des millions d’emplois seront perdus de façon permanente. Comment se fait-il que ceux qui ont créé et mis en œuvre cette fausse pandémie, de la part des banques et des chefs d’entreprise, des fondations exonérées d’impôt, des organisations de « santé » et des sociétés pharmaceutiques, et des politiciens qui servent leurs intérêts, n’ont pas été affectés par cette folie? Pourquoi est-ce que le plus haut niveau des soi-disant élites et tous les politiciens sont toujours employés et gagnent de grandes richesses alors que le reste des Américains souffrent et meurent? Qu’est-ce qui est essentiel chez un politicien et pourquoi vivent-ils dans le luxe alors que ce pays est conduit aux enfers?

Nous sommes au milieu de la période la plus sinistre de notre histoire, car la mise en place de ce qui a été étiqueté « Phase 2 » de ce complot, si elle est autorisée à aller de l’avant, garantira qu’un grand nombre de morts se produiront au cours de cette venue. saison de la grippe. Ces décès ne seront pas dus à quoi que ce soit appelé Covid-19, mais seront utilisés par les auteurs de cette fraude pour intensifier le régime totalitaire dans ce qui a déjà été dévastateur pour la plupart de tous dans ce pays. Il s’agit d’un meurtre au premier degré planifié par l’État, car chaque mandat imposé au public entraîne un stress nocif, des effets néfastes sur la santé et une fonction du système immunitaire considérablement réduite. Cela conduira à des maladies et à des décès record, et tout cela sera imputé à ce coronavirus dont l’existence n’a jamais été prouvée. Porter des masques volants d’oxygène qui causent de multiples problèmes, l’isolement de la famille et des amis, la distanciation, la perte d’emploi, la perte d’identité, la pauvreté et la peur de masse par le gouvernement et les médias grand public affaibliront cette population au point d’être presque sans défense contre toute maladie possible. Les personnes âgées seront à nouveau les plus durement touchées au départ, mais au fur et à mesure que l’hiver avance, chaque âge succombera à plus de maladies que la normale en raison des conditions préparées par l’État nécessaires pour engendrer une catastrophe sanitaire.

Les mesures visant à maintenir les gens en ligne continueront de devenir plus strictes et une application plus agressive se produira. Cette escalade a déjà commencé et ne fera qu’empirer avec le temps. À mesure que la saison de la grippe se rapproche, une force plus forte sera utilisée par l’État afin d’obtenir une obéissance de masse. Ceux qui résistent seront de plus en plus ciblés, de sorte qu’ils puissent être marginalisés et honteux de se conformer. Une fois l’acquiescement du troupeau suffisamment fort pour compenser le petit nombre qui n’acceptera jamais cette folie, la prochaine phase de cette prise de contrôle, la phase de vaccination, sera prête à être lancée.

L’instabilité et le chaos ne font que commencer, et ils continueront de s’aggraver. Les émeutes, les pillages et la destruction de biens vont empirer et se propager. La production et la livraison de nourriture diminueront, les prix augmenteront, les poursuites contre ceux qui ne sont pas disposés à se conformer augmenteront, les faillites deviendront monnaie courante.

Au milieu de toute cette folie, une élection présidentielle sans valeur aura lieu, et le risque de violence et de haine extrêmes occupera le devant de la scène pendant la période la plus destructrice de notre existence. Les résultats de cette élection ne sont pas pertinents en ce qui concerne les problèmes auxquels nous sommes maintenant confrontés, mais les moutons rouges et bleus ne comprennent pas cette vérité. Quel que soit le vainqueur de ce cirque politique, le reste d’entre nous souffrira pendant de nombreuses années et le programme de contrôle de l’État ne cessera pas. Cette tyrannie ne prendra fin que si le peuple de ce pays en grande masse n’en dit plus et, ce faisant, n’ait le courage de faire face à tout obstacle sur la voie de la récupération de la liberté.