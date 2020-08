Des faits entièrement référencés sur Covid-19, fournis par des experts dans le domaine, pour aider nos lecteurs à faire une évaluation réaliste des risques. (Mises à jour régulières ci-dessous)

«Le seul moyen de lutter contre la peste est l’honnêteté.» ( Albert Camus, 1947)

Aperçu

Selon les dernières études immunologiques, la létalité globale de Covid-19 (IFR) est d’ environ 0,1% à 0,3% et donc de l’ordre d’une grippe sévère (grippe).

Pour les personnes à haut risque ou à forte exposition (y compris les agents de santé), un traitement précoce ou prophylactique est essentiel pour prévenir la progression de la maladie.

Dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et aussi la Suède (sans verrouillage), la mortalité globale depuis le début de l’année est de l’ordre d’ une forte saison grippale; dans des pays comme l’Allemagne et la Suisse, la mortalité globale se situe jusqu’ici dans la fourchette d’une saison grippale légère.

Dans la plupart des endroits, le risque de décès pour la population générale d’âge scolaire et en âge de travailler est de l’ordre du trajet quotidien en voiture pour se rendre au travail . Le risque a été initialement surestimé car de nombreuses personnes ne présentant que des symptômes légers ou sans symptômes n’ont pas été prises en compte.

Jusqu’à 80% de toutes les personnes testées positives ne présentent aucun symptôme . Même parmi les 70-79 ans, environ 60% restent sans symptômes . Environ 95% de toutes les personnes développent au plus des symptômes modérés .

Jusqu’à 60% de toutes les personnes peuvent déjà avoir une certaine immunité de fond cellulaire contre le nouveau coronavirus en raison d’un contact avec des coronavirus précédents (c’est-à-dire des virus du rhume). L’hypothèse initiale selon laquelle il n’y avait pas d’immunité contre le nouveau coronavirus n’était pas correcte.

L’ âge médian des personnes décédées dans la plupart des pays (y compris l’Italie) est supérieur à 80 ans (par exemple 86 ans en Suède) et seuls 4% environ des personnes décédées n’avaient pas de conditions préalables sérieuses. L’âge et le profil de risque des décès correspondent donc essentiellement à une mortalité normale .

Dans de nombreux pays, jusqu’à deux tiers de tous les décès supplémentaires sont survenus dans des maisons de retraite médicalisées , qui ne bénéficient pas d’un verrouillage général. De plus, dans de nombreux cas, il n’est pas clair si ces personnes sont réellement décédées de Covid-19 ou de semaines de stress extrême et d’isolement .

Jusqu’à 30% de tous les décès supplémentaires peuvent avoir été causés non pas par Covid-19 , mais par les effets du verrouillage, de la panique et de la peur . Par exemple, le traitement des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux a diminué jusqu’à 60% car de nombreux patients n’osaient plus aller à l’hôpital.

Même dans les soi-disant «décès de Covid-19», il est souvent difficile de savoir s’ils sont décédés des suites ou avec un coronavirus (c’est-à-dire de maladies sous-jacentes) ou s’ils ont été comptés comme des «cas présumés» et n’ont pas été testés du tout. Cependant, les chiffres officiels ne reflètent généralement pas cette distinction.

De nombreux reportages dans les médias faisant état de personnes jeunes et en bonne santé décédant du Covid-19 se sont révélés faux: nombre de ces jeunes ne sont pas morts de Covid-19, ils étaient déjà gravement malades (par exemple, d’une leucémie non diagnostiquée), ou ils étaient en fait 109 au lieu de 9 ans. L’augmentation alléguée de la maladie de Kawasaki chez les enfants s’est également avérée exagérée .

La plupart des symptômes de Covid-19 peuvent également être causés par une grippe sévère (y compris la pneumonie, la thrombose et la perte temporaire de l’ odorat ), mais avec Covid-19 sévère, ces symptômes sont en effet plus fréquents et plus prononcés.

De fortes augmentations de la mortalité régionale peuvent survenir en cas d’ effondrement des soins aux personnes âgées et malades en raison d’une infection ou de la panique, ou s’il existe des facteurs de risque supplémentaires tels qu’une pollution atmosphérique grave . Des réglementations douteuses pour s’occuper du défunt ont parfois conduit à des goulots d’étranglement supplémentaires dans les services funéraires ou de crémation.

Dans des pays comme l’Italie et l’Espagne, et dans une certaine mesure au Royaume-Uni et aux États-Unis, les surcharges hospitalières dues à de fortes vagues de grippe ne sont pas inhabituelles . De plus, cette année, jusqu’à 15% des agents de santé ont été mis en quarantaine , même s’ils n’ont développé aucun symptôme.

Les courbes exponentielles souvent montrées des «cas corona» sont trompeuses , car le nombre de tests a également augmenté de façon exponentielle. Dans la plupart des pays, le ratio tests positifs / tests globaux (c’est-à-dire le taux de positivité) est resté constant entre 5% et 20% ou n’a augmenté que légèrement. Dans de nombreux pays, le pic du spread était déjà atteint bien avant le lockdown .

Les pays sans verrouillage , comme le Japon , la Corée du Sud , la Biélorussie et la Suède , n’ont pas connu une évolution plus négative des événements que de nombreux autres pays. La Suède a même été saluée par l’OMS et bénéficie désormais d’ une immunité plus élevée que les pays en lock-out. 75% des décès suédois sont survenus dans des établissements de soins infirmiers qui n’étaient pas protégés assez rapidement.

La crainte d’une pénurie de ventilateurs était injustifiée . Selon les spécialistes des poumons, la ventilation invasive (intubation) des patients Covid-19, qui se fait en partie par peur de propager le virus, est en fait souvent contre – productive et dommageable pour les poumons.

Diverses études ont montré que les principales voies de transmission du virus ne sont ni les aérosols à longue distance (c’est-à-dire de minuscules particules flottant dans l’air) ni les infections de frottis (c’est-à-dire sur les surfaces), mais le contact direct et les gouttelettes produites lors de la conversation ou de la toux. Cependant, dans certaines circonstances , la transmission d’aérosols à l’intérieur semble possible.

Il existe encore peu ou pas de preuves scientifiques de l’efficacité des masques en tissu chez les personnes en bonne santé et asymptomatiques . Les experts avertissent que ces masques peuvent interférer avec la respiration normale et devenir des «porteurs de germes» s’ils sont utilisés à plusieurs reprises.

De nombreuses cliniques en Europe et aux États-Unis sont restées fortement sous – utilisées ou presque vides pendant les périodes de verrouillage et, dans certains cas, ont dû renvoyer du personnel chez elles . Des millions de chirurgies et de thérapies ont été annulées , y compris de nombreux dépistages de cancer et greffes d’organes.

Plusieurs médias ont été surpris en train de dramatiser la situation dans les hôpitaux, parfois même avec des images et des vidéos manipulatrices . En général, les reportages non professionnels de nombreux médias ont maximisé la peur et la panique au sein de la population.

Les kits de test de virus utilisés au niveau international sont sujets aux erreurs et peuvent produire des résultats faux positifs et faux négatifs. De plus, le test viral officiel n’a pas été validé cliniquement en raison du manque de temps et peut parfois réagir positivement à d’autres coronavirus courants.

De nombreux experts de renommée internationale dans les domaines de la virologie, de l’immunologie et de l’épidémiologie considèrent les mesures prises comme contre – productives et recommandent une immunisation naturelle rapide de la population générale et la protection des groupes à risque.

A aucun moment il n’y a eu de raison médicale pour la fermeture des écoles , car le risque de maladie et de transmission chez les enfants est extrêmement faible . Il n’y a pas non plus de raison médicale pour les petites classes, les masques ou les règles de «distanciation sociale» dans les écoles.

Plusieurs experts médicaux ont décrit les vaccins express contre les coronavirus comme inutiles voire dangereux . En effet, le vaccin contre la soi-disant grippe porcine de 2009, par exemple, a conduit à des cas de graves atteintes neurologiques et à des poursuites par millions. Lors des tests de nouveaux vaccins contre les coronavirus, des complications et des échecs graves ont déjà été signalés.

Une pandémie mondiale de maladies respiratoires peut en effet s’étendre sur plusieurs saisons , mais de nombreuses études d’une «deuxième vague» reposent sur des hypothèses très irréalistes , comme un risque constant de maladie et de décès dans tous les groupes d’âge.

Dans plusieurs endroits, les infirmières ont décrit une mauvaise gestion médicale souvent mortelle des patients Covid en raison d’ incitations financières douteuses et de protocoles médicaux inappropriés.

Le nombre de personnes souffrant de chômage , de dépression et de violence domestique à la suite de ces mesures a atteint des niveaux records . Plusieurs experts prédisent que les mesures coûteront bien plus de vies que le virus lui-même. Selon l’ONU, 1,6 milliard de personnes dans le monde courent un risque immédiat de perdre leur gagne-pain.

Le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a averti que la «crise corona» pourrait être utilisée pour l’ expansion permanente de la surveillance mondiale . Dans plusieurs régions du monde, la population est surveillée par des drones et est confrontée à de graves abus de la police lors des verrouillages.

Une étude de l’OMS de 2019 sur les mesures contre la grippe pandémique a révélé que d’un point de vue médical, la «recherche des contacts» n’est «en aucun cas recommandée» . Néanmoins, les applications de recherche de contacts sont déjà devenues partiellement obligatoires dans plusieurs pays . Dans certains pays, cette «recherche des contacts» est effectuée directement par les services secrets .