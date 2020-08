(henrymakow.com)

Le premier ministre a imposé un État policier vicieux sans précédent dans l’histoire de ce pays. Son nom est Dan Andrews (un nom au son doux qui masque le tyran qu’il est devenu), et il tweete des photos de rues vides pour se vanter de ce qu’il a accompli au nom de la suppression d’un virus.

La phrase de Tacite sur l’empire romain me vient à l’esprit: «Là où ils font un désert, ils appellent cela la paix».

L’Australie est le seul pays au monde à avoir une loi interdisant aux gens d’être méchants les uns envers les autres. Aujourd’hui, il accueille l’un des gouvernements les plus méchants du monde.

La catastrophe a commencé par un verrouillage printanier avant qu’il n’y ait des cas de C-19 et beaucoup moins de morts. L’éthos en Australie était celui d’exclusion et de suppression extrêmes du virus, pas aussi mauvais que la Nouvelle-Zélande mais plutôt mauvais. Le reste du monde peut attraper cette maladie, mais l’Australie utiliserait son isolement géographique et son intelligence politique pour interdire le virus. Le virus sera impressionné et saura rester à l’écart pour toujours.

Ce n’est pas une bonne théorie car ce n’est pas ainsi que les virus fonctionnent.

Pourtant, cela semblait fonctionner, au début. C’est parce que le virus n’était pas encore arrivé.

Lorsque le virus est arrivé, la futilité de la stratégie de suppression a été révélée.

Melbourne avait mis en place des hôtels de quarantaine pour les personnes arrivant de l’étranger ou revenant de croisières. Ils passeraient 14 jours en isolement pour se purger d’une éventuelle infection. Alors tout irait bien. Il y a eu un problème: le virus rusé s’est échappé.

En conséquence, la fierté d’une nation d’avoir supprimé le virus s’est transformée en panique et en verrouillage complet. Les frontières intérieures sont scellées. Et Melbourne est devenue un enfer vivant, non pas à cause du virus (qui est encore bénin) mais à cause du déclenchement d’un état policier infernal.

(à gauche, un panneau d’affichage à Melbourne)

Un ami a résumé la situation pour moi:

+ La police peut désormais entrer dans la maison de n’importe qui sans mandat.

+ Couvre-feu 20h00.

+ Amende de 1652 $ si à l’extérieur sans «raison valable» – un montant est amassé chaque jour

+ Je ne peux rendre visite à aucune famille ou amis. Amende de 200 $ pour aucun masque (masques obligatoires en tout temps).

+ Ne peut faire de l’exercice qu’une fois par jour, jusqu’à 1 heure.

+ Une seule personne par ménage, par jour, peut quitter la maison (y compris pour les courses).

+ Ne peut pas aller à plus de 3 miles de votre domicile.

+ Les mariages sont illégaux. Aucun rassemblement de toute taille.

+ L’armée est dans la rue pour infliger des amendes / arrêter des gens.

+ « Depuis le 21 mars, un total de 193 740 contrôles ponctuels ont été effectués par la police dans tout Victoria. »

+ Les protestations / activisme sont illégaux; des gens ont déjà été arrêtés pour des rassemblements pacifiques.

+ Les médias sont EXTRÊMEMENT biaisés, qualifient les manifestants de « fous de conspiration de droite » et ne permettent pas de discuter de savoir si ces verrouillages sont justes ou non.

+ Plusieurs milliers de personnes ont été assignées à résidence et incapables de partir pour QUELQUE raison que ce soit, avec des rations alimentaires livrées par l’armée, ce qui a entraîné des niveaux effroyables de traumatismes personnels.

+ L’Australie ne publiera pas le nombre d’amendes qu’elle a infligées, mais un reportage d’ABC indique que c’est plus de 5,2 millions de dollars jusqu’à présent.

+ Les rues de Melbourne sont vides, même dans une ville de plus de 5 millions d’habitants. Les gens se détestent, tout le monde cannibalise ses voisins (appelant la police pour signaler toute petite infraction aux règles et se retournant comme un enfer socialiste).

+ Des panneaux d’affichage à l’extérieur dans la rue qui disent en majuscules: « QUE FAITES-VOUS? RESTER À LA MAISON. » Ils se sentent extrêmement oppressifs comme nous sommes criés par un gouvernement très oppressif.

+ Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, nous montre un mépris total et absolu, nous blâmant constamment. Il a reproché aux enfants (oui, vraiment) de ne pas prendre cela assez au sérieux. Chaque fois qu’il en a l’occasion, il nous dit que c’est NOTRE faute si le virus se propage (même si c’est ce que font les virus – ils se propagent).

+1984 langue dystopique: des panneaux d’affichage partout disant « Rester séparés nous garde ensemble ».

+ Sont-ils devenus fous? Il y a probablement plus mais à ce stade, j’ai honnêtement perdu la trace de toute la folie qui s’est produite. Tout cela parce que 147 personnes sont décédées dans l’état de Victoria (population totale de 6,359 millions), la quasi-totalité des décès sont plus de 70 avec des comorbidités, comme partout ailleurs dans le monde.

+ C’est l’idéologie du verrouillage au travail. C’est une tyrannie sans limite, aux dépens de toute dignité humaine, décence et droits. Les politiciens font un désert et l’appellent la santé.

Comme partout ailleurs sur la planète, Melbourne devra à un moment donné atteindre l’immunité collective contre le C-19. Ceux qui nient cela risquent non seulement la liberté et la santé, mais la civilisation elle-même.

Peut-être que les autres États d’Australie observeront la destruction à Victoria et apprendront à emprunter une autre voie lorsque le virus arrivera pour la première fois sur leur territoire, comme il le fera sûrement. Les verrouillages ne sont pas de la science; ce sont de la brutalité.

Je pleure pour la grande ville de Melbourne ce jour-là. Puisse-t-il y avoir justice. Et que sa future direction politique reçoive un minimum de décence et de sagesse.

—-

En relation – La police de Melbourne détruit les vitres des voitures et arrête les conducteurs qui refusent de donner des informations personnelles