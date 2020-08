Un lecteur commente (et bien…) Drieu et son procès guénonien du monde moderne : Aujourd’hui, les mêmes modes de vie sous l’œil des mêmes caméras à reconnaissance faciale se déploient à Pékin, Tel Aviv, Nice, Washington, Doha où les mêmes techno-zombies consomment les mêmes ersatz de vie sous cellophane.

Belle lucidité. Mais nous savons depuis que les régimes « fascistes », libéraux ou communistes construisaient les mêmes sociétés de masse, industrielles, techno-scientistes et matérialistes. Les mêmes fourmilières rationalisées (c’est à dire absurdes) même si moins « diverses » (ethniquement, culturellement…).

Le problème, c’est la « modernité », l’interdépendance économique mondiale rendue possible (et nécessaire) par le développement technique..

Aujourd’hui, les mêmes modes de vie sous l’œil des mêmes caméras à reconnaissance faciale se déploient à Pékin, Tel Aviv, Nice, Washington, Doha où les mêmes techno-zombies consomment les mêmes ersatz de vie sous cellophane.

On peut souhaiter le retour à des sociétés plus souveraines et identitaires étant donné le chaos diversitaire contemporain. Mais je doute qu’elles rompent avec les causes les plus profondes de l’uniformisation et de l’encasernement du monde.

Et si on voulait s’en libérer, il y a certainement plus à prendre du côté des non-conformistes tels Jacques Ellul et Charbonneau (ou Chesterton…) qui dès les années 30 avaient su identifier le problème commun aux divers modèles politiques de leur époque : le « Progrès » techno-industriel.