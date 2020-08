Les liens trouvés par la personne :

Réaction entre luciférine et luciférase :

http://tpe-bioluminescence.e-monsite.com/pages/1-a-reaction-entre-luciferine-et-luciferase.html

PROJET LULISA : LA BIOLUMINESCENCE POUR L’AIDE AU DIAGNOSTIC, DE L’ALLERGIE JUSQU’AU COVID-19

https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/projet-lulisa-bioluminescence-aide-au-diagnostic-allergie-au-covid-19

Le vaccin contre la grippe basé sur l’ARN et les nanoparticules :

https://cordis.europa.eu/article/id/182709-rnabased-influenza-vaccine/fr

COVID-19 : une étude pour connaître la part de la population infectée par le coronavirus en France

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-etude-pour-connaitre-la-part-de-la-population-infectee-par-le-coronavirus-en-france

Je cite :

« Dans le 3ème lien , vos verrez que la luciferase entre déjà dans ce vaccin contre la grippe.

Dans le rapport d’enquête du groupe d’officiers de réserve à la page 97 et 98 vous lirez que « dans le carnet de vaccination sous la peau , les figures géométriques apparaissent fluorescentes lorsqu’elles sont lues avec un smartphone spécial ».

La technologie étant déjà au point pour le REPLIXCEL, on peut penser qu’ils l’utiliseront également dans le vaccin covid , à plus grande échelle , cette fois : le 1er ayant servi de répétition .

Une technologie qui porte le nom » du porteur de lumière » , ange déchu pour anéantir la création de Dieu , il faut l’oser , ils le feront. »

E.F.W.