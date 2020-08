Explosions à Beyrouth : le président libanais évoque un possible « missile » et rejette une enquête internationale

Une déclaration aux airs de reprise en main. Le président libanais, Michel Aoun, a évoqué ce vendredi 7 août la possibilité que la double explosion survenue ce mardi dans le port Beyrouth ait été provoquée par « un missile ou une bombe« . « Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe« , a déclaré le chef de l’Etat libanais lors d’un entretien avec des journalistes, selon l’AFP. Il a également indiqué avoir « personnellement » demandé jeudi à Emmanuel Macron, en déplacement à Beyrouth, de « fournir des images aériennes pour que [les autorités] puiss[ent] déterminer s’il y avait des avions dans l’espace [aérien] ou des missiles » au moment des explosions. « Si ces images ne sont pas disponibles chez les Français, on demandera à d’autres pays« , a-t-il ajouté. Un responsable du gouvernement d’Israël, pays voisin qui a mené plusieurs opérations militaires ces dernières décennies contre le Liban, avait affirmé ce mardi sous couvert d’anonymat à l’AFP que son pays n’avait « rien à voir avec l’incident« .

Le président libanais a aussi rejeté la tenue d’une enquête internationale sur ces incidents, estimant qu’elle « diluerait la vérité« . L’ouverture d’une telle procédure avait été réclamée la veille par Emmanuel Macron, qui avait tenu des propos critiques à l’égard des autorités libanaises : appelant à « changer de système, [à] arrêter la division » et à « lutter contre la corruption« , il a assuré à des habitants que l’aide envoyée aux Libanais n’irait « pas dans les mains de la corruption« . Le président français s’est rendu ce jeudi sur place au lendemain de l’annonce d’envoi de personnels et de matériels médicaux français, en soutien aux secours libanais.

C’est la première fois qu’une intervention extérieure est évoquée par un dirigeant en lien avec les explosions, alors que les autorités ont rapidement pointé la présence d’un énorme stock de nitrate d’ammonium, une substance explosive, comme cause de l’incident. Le ministre des Affaires étrangères libanais, Charbel Wehbé, avait même désigné les déflagrations comme un « accident » ce jeudi : « Les rapports préliminaires indiquent que c’est une mauvaise gestion de produits explosifs. C’est une très grave négligence qui s’est poursuivie pendant six ans« , avait-il déclaré sur Europe 1. Le chef de la diplomatie avait aussi indiqué que les dirigeants libanais ont donné quatre jours à un « comité d’investigation » pour établir les responsabilités. Une source judiciaire a rapporté ce vendredi cinq nouvelles arrestations parmi les fonctionnaires des douanes et du port, portant à 21 le nombre de personnes en détention. Les autorités avaient réclamé ce mercredi « l’assignation à résidence de toute personne impliquée dans [ce] stockage » depuis l’arrivée de la cargaison à Beyrouth en 2014, sans donner plus de détails sur l’identité des responsables.

Dahiya : C’est l’utilisation d’une force disproportionnée et impitoyable contre les infrastructures, semant la destruction et l’effusion d’autant de sang que possible.

La moitié d’Israël et l’ensemble de l’état-major de Tsahal savent comment réciter la célèbre doctrine Dahiya, objet de toutes les louanges. Un politicien sur deux a menacé de la mettre en œuvre. C’est notre langage avec le Liban et Gaza. C’est la doctrine adoptée par le Carl von Clausewitz israélien, l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, l’espoir actuel de la gauche israélienne, alors qu’il était chef du commandement du Nord.

Quand Israël a démoli Dahiya et d’autres quartiers de Beyrouth, le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv n’était pas illuminé des couleurs du drapeau libanais. Quand Israël a tué des milliers de femmes et d’enfants innocents, vieux et jeunes, à Gaza pendant l’opération criminelle Plomb durci et l’opération Bordure protectrice, la municipalité n’a pas été éclairée aux couleurs du drapeau palestinien. Mais mercredi, nous étions tous si humains, si Libanais pour un moment. Jusqu’au prochain Dahiya.

