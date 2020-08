https://www.zerohedge.com/political/trump-may-be-last-time-youll-see-me-while

Il est tout à fait remarquable que Donald Trump ait eu l’audace de transmettre l’avis de ses experts lorsqu’il a déclaré que l’explosion de Beyrouth était due à “une sorte de bombe”. Ce genre de prouesse est rare, comme l’était le veto de Jacques Chirac à l’invasion de l’Irak en 2003.

Nous savons ce qui a suivi pour Chirac : la mise au pas atlantiste de tous les partis politiques en France, Sarkozy reprenant en main l’appareil d’Etat, Chirac frappé par une attaque cérébrale le 2 septembre 2005, les émeutes de novembre 2005, Sarkozy président puis la lente mais inexorable décomposition de la France, promise à devenir une entité représentant “deux fois Paris”, comme l’écrit Emmanuel Todd dans son dernier livre, et pouvant envoyer de temps à temps quelque contingent symbolique au Mali.

La psychologie d’un dirigeant, qui plus est d’une puissance nucléaire, pèse peu de choses dans la prise de décision, qui se décompose en scénarios et en options. Chirac et son équipe avaient-ils anticipé la désagrégation future des Etats européens en “homoncules”, et ainsi choisi la voie de la souveraineté et de l’honneur ?

Ce ne sont pas là de simples mots mais l’essence même d’un Etat, faute de quoi on n’aurait plus un gouvernement mais une simple direction d’entreprise, ou pire, un simulacre, comme l’étaient tant de gouvernements exilés à Londres durant la Seconde Guerre Mondiale et auxquels de Gaulle ne voulait pas ressembler. On ne peut pas comprendre la politique de Charles de Gaulle de 1941 à 1945 si on ne comprend pas ce qu’est un pays souverain.

L’honneur ne se réduit pas à “la légitimité”, légitimité qui apparaît souvent comme un ingrédient dans une “recette du pouvoir”, ou à “la confiance” qui apparaît dans la communication des supermarchés et de l’Education Nationale. En fait, l’honneur ne se décompose pas en sous-composants.

Comme avec Chirac, on ne peut que conjecturer sur les raisons de la décision de Trump, mais un fait est déjà établi, c’est que cette décision est la seule chose qui restera de son mandat. Chirac était un personnage avec une conduite impulsive et des aspects grotesques (dans le “bingo” de Chirac, on peut mettre les mots “Mangez des pommes”, “c’est loin mais c’est beau”, “tête de veau”, “le bruit et l’odeur”, “Guignols de l’info”, “What do you want ?” et tant d’autres) mais la seule chose qui restera de lui à l’échelle de l’Histoire sera son veto de 2003.

(Soit dit en passant, ceux qui ont conseillé à Macron d’imiter Chirac lors de sa visite en Israël n’ont pas compris le fond de l’intervention de Chirac. Vu l’impact très négatif de leur com’, dans une entreprise privée, ils auraient été licenciés. Or il se trouve qu’en ce moment je cherche du travail.)

Pour Trump, le fait d’avoir détruit en une seule affirmation un montage médiatique terroriste qui allait devenir comparable à celui du 11 septembre 2001 est une preuve d’honneur. Cela oblitère tout le reste de ses frasques, que l’on a déjà oublié en fait (le “pussy grabbing” reste en tête par sa qualité de slogan médiatique, comme le 118 218).

Ce qui par contre est plus préoccupant est son avenir politique. L’ensemble de la classe politique étatsunienne et mondiale, terrorisée par les terroristes qui font ce genre “d’attaques”, sera bien obligée de se retourner contre lui. Tout prétexte sera bon.

L’hypothèse que j’aimerai avancer ici est que Trump a fait une sorte de suicide politique pour sauver son pays. En devenant de facto immédiatement inéligible, il épargne au pays la guerre civile qui s’en serait suivie si les Démocrates avaient pu mettre en œuvre un autre bidouillage de scrutin comme ils en ont l’habitude.

Dans le domaine de la spéculation complotiste la plus dingue (celle que nous aimons tous) on peut même s’imaginer qu’une sorte d’assassinat à la John Fitzgerlad Kennedy sur Trump ait été évitée.

Certains connaissent les rumeurs et articles autour du “Continuity of Government” aux Etats-Unis, un “assassinat nucléaire” aurait pu devenir un second 9/11, pulvérisant l’administration fédérale qui permettait jusqu’alors aux Etats “rouges”, conservateurs mais ruinés, à survivre, et ouvrant la voie à la guerre contre l’Iran (et plus si affinités).

Rien ne pourra jamais confirmer ce genre d’élucubrations, qui nous permettent toutefois de garder l’esprit tonique, souple et ouvert. Nous allons encore en avoir besoin.