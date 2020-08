Cet article a été écrit par Brandon Smith et initialement publié chez Birch Gold Group

Je dis aux lecteurs de faire des économies sur l’or et l’argent depuis plus de 14 ans, et pendant ce temps, les métaux précieux ont connu des rallyes spectaculaires ainsi que des corrections intenses. Des mains faibles se vendent et des mains fortes achètent et tiennent depuis un certain temps déjà. Nous avons fait cela avec l’attente de quelque chose de bien plus qu’un simple événement parabolique; certains d’entre nous prévoyaient une crise économique comme on n’en a pas vu depuis près d’un siècle.

L’idée que l’or n’est rien de plus qu’un espace réservé pour la dévaluation du dollar est, je pense, conçue pour dissuader les gens d’y investir; comme si protéger son épargne n’était «pas suffisant». Il y a eu une campagne proactive et agressive pour effrayer les Américains des métaux précieux depuis des années maintenant. L’ancien président de la Fed, Ben Bernanke, a attaqué l’or avec véhémence en 2012 lors d’une série de conférences à l’Université George Washington, canalisant les affirmations de John Maynard Keynes selon lesquelles il s’agissait d’une «relique barbare». Ron Paul avait cloué Bernanke sur l’or seulement quelques mois plus tôt quand il a demandé POURQUOI, si les banquiers centraux pensent que l’or n’est pas de l’argent, continuent-ils à stocker de l’or? La réponse malhonnête de Bernanke selon laquelle il ne s’agissait que de «tradition» était un échec épique.

En fait, on peut prédire quand une crise économique est sur le point d’éclater simplement en observant les banques centrales du monde entier et leur comportement d’achat d’or. Ils savent exactement ce qui se passe et se préparent à l’avance. J’ai examiné cette tendance dans mon article «Est-ce la raison pour laquelle les banques centrales se précipitent pour acheter de l’or?», Publié en janvier de cette année.

Vous pouvez également deviner, dans une certaine mesure, quels pays survivront le mieux à la crise économique en fonction de la quantité d’or qu’ils ont achetée et du temps qu’ils ont commencé à se préparer. Au cours des dernières années, les plus gros acheteurs d’or ont été la Russie et la Chine, tandis que de nombreuses banques centrales se sont précipitées pour rapatrier les magasins d’or détenus à l’étranger. Ma position a toujours été la suivante: si les banquiers centraux achètent des métaux précieux pour se protéger contre l’effondrement, alors nous devrions faire de même, car ils savent peut-être que quelque chose est sur le point de se produire et que nous soupçonnons seulement qu’il est sur le point de se produire.

Comment les banques centrales sauraient-elles qu’un effondrement est imminent? Comme je l’ai mentionné, ils le savent parce qu’ils l’ont créé.

Dans mon article «L’or physique va bientôt se libérer du marché du papier de façon spectaculaire», publié en mars de cette année, j’ai averti que la tentative de suppression des prix à l’époque était un signal que les prix étaient en fait sur le point de monter en flèche. Dans l’article, j’ai déclaré:

À court terme, je prédis que l’or continuera de grimper bien au-delà de ses sommets actuels pour atteindre environ 2150 $ d’ici la fin de l’été, mais l’argent sera le véritable acteur avec des augmentations en pourcentage plus élevées. Cherchez de l’argent de 35 $ à 40 $ d’ici la fin de l’été.

Here is the problem: Extreme dollar devaluation is now built into the current trend, but it’s not just about the dollar. The pandemic, civil unrest and geopolitical tensions are all driving precious metals demand.

La Chine et les États-Unis étant maintenant sur la voie d’une guerre économique totale, je m’attends à ce que les Chinois passent d’un dumping discret des bons du Trésor américain à une attaque totale contre le statut de réserve mondiale du dollar (attendez que cela se produise après les élections américaines) . Si cela se produit, nombre de leurs principaux partenaires commerciaux suivront leur exemple, ce qui signifie que des milliards de dollars détenus à l’étranger reviendront aux États-Unis par divers canaux. La situation stagflationniste aux États-Unis va être suffisamment mauvaise avec le coronavirus et les perturbations intermittentes de la chaîne d’approvisionnement, mais ce sera cent fois pire si le dollar perd sa position de monnaie de réserve.