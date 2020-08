Quelques citations :

Nous venons de voir les conséquences qu’a eues chez les Latins l’extension progressive de leur concept de l’Etat, c’est-à-dire d’un pouvoir central se substituant à l’initiative des citoyens et agissant pour eux. Que ce pouvoir central soit un monarque ou une collectivité, il n’importe. Sous ces vaines formes extérieures le concept fondamental reste le même.

Au point de vue pratique, le socialisme ne représente que l’extension du même concept. Ce qui reste encore d’initiative, de volonté dans l’âme des citoyens serait bientôt brisé entièrement par la réglementation du travail, par l’ingérence permanente des fonctionnaires dans tous les actes de la vie.

Beaucoup d’esprits que la lutte effraie semblent disposés de plus en plus à laisser le socialisme se développer.

(…)

Des républiques latines de l’Amérique, passons aux monarchies latines de l’Europe. Leur situation est moins triste assurément, mais combien peu brillante!

On sait l’état actuel du Portugal et de l’Espagne. Le voyageur le moins observateur est vite fixé après un court séjour. Finances ruinées, industrie et commerce presque nuls. Les rares industries qui y prospèrent sont dans la main des étrangers, surtout allemands, ou ont été créées par eux. Ces pays jadis si puissants sont aujourd’hui aussi incapables de se gouverner que de gouverner leurs colonies, qu’ils ont perdues successivement.

Il restait à l’Espagne les Philippines et Cuba. Elle les a soumises à une exploitation tellement avide, à des administrateurs tellement corrompus et féroces, qu’elle a provoqué le soulèvement exaspéré des indigènes et l’intervention de l’étranger.

(…)

« Comparée à la même classe en Angleterre et en Allemagne, écrivait récemment un pamphlétaire suisse, la bourgeoisie française vous donnera l’idée d’une personne avancée en âge. L’initiative individuelle va en diminuant, l’esprit d’entreprise semble paralysé. Le besoin de repos, d’occupations sédentaires augmente, les placements en fonds d’Etat augmentent, le nombre des fonctionnaires augmente, c’est-à-dire: les capitaux, les intelligences, les capacités se retirent des affaires. Les recettes diminuent, les exportations diminuent, les enfants diminuent, l’énergie diminue, le sentiment de l’autorité, de la justice, de la religion diminue, l’intérêt porté aux affaires publiques diminue. Les dépenses augmentent, les importations augmentent sur toute la ligne, l’infiltration des étrangers augmente. »

Psychologie du socialisme, pp. 156-190(archive.org)

