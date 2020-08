Le soir étant venu, nous remontâmes dans le canot, et, nous fiant à I’expérience que nous avions acquise le matin, nous partîmes seuls pour remonter un bras de la Saginaw, que nous n’avions fait qu’entrevoir.

Le ciel était sans nuage, l’atmosphère pure et immobile.

Le fleuve conduisait ses eaux à travers une immense forêt, mais si lentement qu’il eut été presque impossible de dire de quel cote allait le courant.

Nous avons toujours pensé que, pour se faire une idée juste des forêts du Nouveau Monde, il fallait suivre quelques-unes des rivières qui coulent sous leur ombrage.

Les fleuves sont comme de grandes voies par lesquelles la Providence a pris soin, dès le commencement du monde, de percer le désert pour le rendre accessible à I’homme…

Le désert était là tel qu’il s’offrit il y a six mille ans aux regards de nos premiers pères : Une solitude fleurie, délicieuse, embaumée, magnifique demeure, palais vivant, bâti pour l’homme, mais où le maître n’avait pas encore pénétré. Le canot glissait sans effort et sans bruit. II régnait autour de nous une sérénité, une quiétude universelles. Nous-mêmes nous ne tardons pas à nous sentir comme amollis à la vue d’un pareil spectacle. Nos paroles commencent à devenir de plus en plus rares. Bientôt nous n’exprimons nos pensées qu’à voix basse, nous nous taisons enfin ; et relevant simultanément les avirons, nous tombons I’un et I’autre dans une tranquille rêverie pleine d’inexprimables charmes.

D’où vient que les langues humaines, qui trouvent des mots pour toutes les douleurs, rencontrent un invincible obstacle à faire comprendre les plus douces et les plus naturelles émotions du cœur ?

Qui peindra jamais avec fidélité ces moments si rares dans la vie, où le bien-être physique vous prépare à la tranquillité morale, et où il s’établit devant vos yeux comme un équilibre parfait dans I’univers ; alors que I’âme, à moitié endormie, se balance entre le présent et I’avenir, entre le réel et le possible ; quand, entouré d’une belle nature, respirant un air tranquille et tiède, en paix avec lui-même au milieu d’une paix universelle, I’homme prête I’oreille aux battements égaux de ses artères dont chaque pulsation marque le passage du temps qui, pour lui, semble ainsi s’écouler goutte à goutte dans l’éternité ?

