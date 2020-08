Un article récent par la journaliste économique vedette Grace Blakeley n’y va pas par quatre chemins: «Beaucoup parmi les plus grandes entreprises technologiques du monde sont devenues des oligopoles mondiaux et des monopoles nationaux. La mondialisation a joué un rôle ici, bien sûr – de nombreuses entreprises nationales ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les multinationales mondiales. Mais ces entreprises utilisent également leur taille relative pour faire baisser les salaires, éviter les impôts et arnaquer leurs fournisseurs, ainsi que pour faire pression sur les gouvernements pour leur accorder un traitement préférentiel. »

Blakeley fait valoir qu’Amazon est devenue la plus grande entreprise américaine grâce à des «pratiques anticoncurrentielles» qui lui ont posé des problèmes avec les autorités de la concurrence de l’Union européenne.

Les pratiques de travail dans ses entrepôts sont notoirement épouvantables.

Et une étude de l’année dernière a révélé qu’Amazon était l’un des «champios de l’évitement fiscal les plus redoutables ». Une partie de la raison pour laquelle Amazon doit travailler si dur pour maintenir sa position de monopole est que son modèle commercial repose sur des effets de réseau qui ne se produisent qu’à une certaine échelle, fait valoir Blakeley. Les entreprises technologiques comme Amazon gagnent de l’argent en monopolisant puis en vendant les données générées par les transactions sur leurs sites.

Ces analyses portent sur les apparences mais elles sont justes, elles pointent le fait que les technologiques détournent, accaparent le surproduit mondial et que ceci aggrave la tendance à la baisse de la profitabilité du capital pour les autres. il y a détournement , drainage et captation du surproduit mondial par abus de position monopolistique et abus de pricing power par effet de réseau.

Ces analyses ne regardent pas encore du coté de l’alchimie boursière et de la collusion avec les banques d’affaires, mais cela viendra.

Il y a une campagne croissante pour freiner ou démanteler ces entreprises «super-stars» et mettre fin à leur pouvoir de monopole sur le marché.

