Tedros Adhanom, directeur de l’OMS – Un terroriste gay et rouge dirige le verrouillage mondial  et la destruction de la civilisation (henrymakow.com)

Tedros Adhanom est un biologiste éthiopien, chercheur en santé publique et fonctionnaire qui occupe depuis 2017 le poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Un non-médecin impliqué dans un génocide; il est juste la personne qui supervise la destruction de la civilisation.

Par Avijit Goel

(Abrégé par henrymakow.com)

… L’OMS fait face aujourd’hui à une crise de crédibilité. Et si beaucoup peut être blâmé sur sa paresse bureaucratique complexe, le seul homme au centre – le Dr. Tedros Adhanom, le directeur général de l’OMS – incarnerait l’érosion de l’impartialité et de la rectitude attendue d’un organe aussi riche.

… Alors que l’on plonge dans le voyage de Tedros à l’OMS, vous êtes frappé par la façon dont le dirigeant éthiopien aux manières douces pourrait avoir des squelettes proverbiaux dans le placard. [Est-il] un politicien de carrière avec un passé soigneusement organisé qui n’a jamais laissé la moralité entraver l’opportunisme politique, ou un homme bien intentionné avec des événements malheureux sous son commandement?

Pour comprendre l’ascension de Tedros à la tête d’une organisation mondiale, il est important de comprendre ses origines et ses choix politiques tôt dans la vie.

… Comme dans la plupart des pays africains, l’Éthiopie est très diversifiée sur le plan ethnique, avec des différences principalement sur la catégorisation linguistique. Une mosaïque de 100 langues qui peuvent être classées principalement en quatre groupes, les principales ethnies du pays sont l’Oromo, l’Amhara, le Somali et le Tigré, constituant plus de 75% de la population.

Tedros est né en 1965 à Asmara, devenue la capitale de l’Érythrée après son indépendance de l’Éthiopie en 1991, et a grandi dans la région du Tigray, au nord de l’Éthiopie.

De souche tigrée, il est devenu membre du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), un mouvement ethno-nationaliste visant à assurer une place aux Tigrays dans la politique nationale. Le TPLF a été en grande partie au siège du pouvoir (par le biais d’un front commun), depuis le renversement d’un régime perçu comme sympathique à l’ethnie amhara en 1991. Principalement, les Tigrays, un constituant de 6% de la population éthiopienne, détiennent l’essentiel du pouvoir politique.

Des alarmes publiques se sont déclenchées en 2017 lorsque Tedros, peu après avoir été nommé chef de l’OMS, a nommé Robert Mugabe, l’ancien président zimbabwéen tant décrié, comme ambassadeur de bonne volonté auprès de l’OMS. Clairement une contrepartie pour une faveur électorale plus tôt, même les plus fervents partisans de Tedros ont été surpris par le courage de la décision. Plusieurs anciens et actuels membres du personnel de l’OMS ont déclaré en privé qu’ils étaient consternés par le « manque de jugement » et « l’erreur de calcul » de Tedros. Ces mots sont essentiels car ils se produisent de manière récurrente dans l’héritage gris laissé par l’homme au cours de ses plus de trois décennies d’expérience professionnelle.

Il est intéressant de noter que Tedros a commencé sa carrière politique en s’alignant sur le TPLF, une organisation d’extrême gauche qui est devenue plus tard une partie du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, une coalition de partis de gauche qui dirigeait l’Éthiopie jusqu’à l’année dernière (TPLF était classée comme organisation terroriste dans la base de données mondiale du terrorisme). Selon un journal éthiopien, Tedros a été répertorié comme le troisième membre le plus important du comité permanent du bureau politique du TPLF.

En tant que membre important du TPLF, Tedros a rejoint le ministère éthiopien de la Santé et a gravi les échelons pour devenir ministre de la Santé du pays en 2005. Au cours de son mandat, qui a duré jusqu’en 2012, il a été reconnu pour son travail de réduction des taux de VIH, de rougeole et de paludisme. .

Cependant, c’est aussi à cette époque que de fortes allégations ont émergé selon lesquelles le TPLF se serait engagé dans «une discrimination systématique et des violations des droits de l’homme» en refusant des soins d’urgence au groupe ethnique Amhara en raison de son affiliation avec le parti d’opposition. En 2010, Human Rights Watch a rédigé un rapport sur la manière de fournir une aide sous forme de nourriture et d’engrais aux villageois locaux d’Amhara.

(à gauche, faisant le signe de la main Illuminati)

Les entretiens menés par un groupe d’observateurs en 2009 avec plusieurs personnes dans trois régions d’Éthiopie ont abouti à une suppression généralisée de la dissidence politique en conditionnant l’accès aux programmes gouvernementaux essentiels sur l’alimentation et la santé. Le rapport publié par Human Rights Watch était cinglant sur la façon dont le gouvernement de Tedros utilisait les ressources et l’aide soutenues par les donateurs comme un outil pour consolider le pouvoir.

Compte tenu des fortes fractures ethniques entre les ethnies Tigray et Amhara, ces allégations ont commencé à gagner en crédibilité, car les taux de natalité étaient nettement inférieurs dans la région d’Amhara par rapport à d’autres régions et deux millions d’Amhara « ont disparu » du recensement de population qui a suivi.

En outre, au moment où Tedros a quitté ses fonctions de ministre de la Santé, la région d’Amhara était gravement sous-performante en termes d’indicateurs de santé par rapport à la région de Tigray. La couverture sanitaire (ratio médecin / population) était 5 fois plus éloignée dans les deux régions et la mortalité infantile était très différente.

Si les temps n’étaient pas aussi sombres, il serait risible de penser qu’un politicien de carrière, avec des allégations de discrimination dans les dispositions en matière de santé envers ses propres compatriotes, continuerait à diriger l’OMS, où l’universalité et l’égalité dans les soins de santé sont consacrées au cœur des principes.

En parcourant le CV de Tedros, un document soigneusement préparé pour sa candidature au poste de directeur général de l’OMS, il est intéressant de noter qu’il y a une mention suspecte hâtive de son temps en tant que ministre éthiopien de la Santé – les sept années clés de son carrière professionnelle en tant que ministre de la Santé et la principale qualification pour son offre. Pourtant, ces sept années se résument en trois points qualifiant un peu plus qu’une mention passagère.

Bien qu’il y ait un crédit bien mérité pour l’expansion des infrastructures de santé (bien que sélectives géographiquement) et le travail de réduction de la mortalité par VIH et paludisme, il y a une curieuse omission de l’épidémie de choléra dans son résumé.

En creusant un peu plus profondément, il est évident que Tedros était en campagne pour réécrire son passé douteux sur cet aspect. Trois flambées de choléra désastreuses se sont produites en Ethiopie (2006, 2009, 2011) sous cette surveillance en tant que ministre de la Santé. La réponse sous Tedros a d’abord été de rebaptiser l’épidémie en quelque chose de moins dommageable. Ainsi, le choléra a été soudainement – et à tort – classé comme diarrhée aqueuse aiguë (AWD) lors des flambées en Ethiopie.

L’AWD est une maladie potentiellement mortelle causée par de l’eau infectée par la bactérie Vibrio cholera. Partout ailleurs dans le monde, on l’appelle simplement choléra. Mais pas en Éthiopie, où les organisations humanitaires internationales ont admis en privé qu’elles n’étaient autorisées à l’appeler AWD et ne sont pas autorisées à publier le nombre de personnes touchées.

Tedros était apparemment préoccupé par l’impact international si la nouvelle d’une importante épidémie de choléra venait à se répandre, même si la maladie n’est pas inhabituelle en Afrique de l’Est.

Mais des bactéries du choléra ont été trouvées dans des échantillons testés par des experts externes. Dès que des diarrhées sévères ont commencé à apparaître dans les pays voisins, la cause a été identifiée comme le choléra.

La Somalie, qui borde l’Éthiopie, a lutté contre une grave épidémie et un vaccin a été déployé. Cependant, le vaccin n’a pas pu être distribué pour l’Éthiopie sans que le gouvernement confirme qu’il s’agissait du choléra.

Non seulement il y avait une forte allégation selon laquelle Tedros aurait couvert trois épidémies de choléra dans son pays et mettant ainsi en danger les États environnants, il aurait fait cela juste pour éviter l’embarras international. La terminologie déterminait si les organisations de santé extérieures allaient mobiliser des ressources pour lutter contre une épidémie de bactéries mortelles.

Un groupe de médecins américains a écrit à Tedros en 2017 en disant: « Votre silence sur ce qui est clairement une épidémie massive de choléra au Soudan devient chaque jour plus répréhensible ».

« L’histoire inévitable qui sera écrite de cette épidémie de choléra vous jettera sûrement sous un jour impitoyable », ont-ils écrit, ajoutant que Tedros était « pleinement complice des terribles souffrances et des mourants qui continuent de se propager en Afrique de l’Est ».