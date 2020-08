https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/mgr-aillet-jour-apres-jour-la-societe-sengouffre-dans-la-dictature-122269

Valeurs actuelles. Alors que nous sortons de la crise sanitaire pour rentrer dans une crise sociale et économique durable, le gouvernement a décidé de relancer le débat sur la bioéthique en plein été. Que pensez-vous de ce choix de calendrier ?

Mgr Marc Aillet. Au moment de son élection, Emmanuel Macron avait dit qu’il faudrait un vrai consensus avant de déposer ce projet de loi bioéthique. Quand les Etats généraux de la loi bioéthique se sont tenus, 80% de personnes qui ont contribué aux débats régionaux et sur le site Internet dédié étaient opposés à cette révision de la loi bioéthique et en particulier au sujet de la PMA pour toutes. Aujourd’hui, cette disposition est présentée comme le sujet phare alors que beaucoup d’autres choses très dangereuses se trouvent dans la corbeille de la mariée. Pour ma part, je trouve particulièrement étonnant de la part du gouvernement de maintenir ce débat étant donné les priorités, à commencer par la réforme de la santé publique, l’explosion du chômage, les fermetures des petites entreprises et la précarisation de la société. Cette situation sera d’autant plus visible après le temps d’insouciance estival. Nous sommes donc scandalisés par le fait que l’agenda soit autant précipité sous la pression de quelques lobbies extrêmement puissants dans le monde politico-médiatique. A mon avis, ils pèsent tellement sur le marché que nous vivons quotidiennement sous la pression de ceux-ci en France alors qu’ils sont ultra-minoritaires. C’est donc sous le feu de leurs revendications que le gouvernement a décidé de passer en force à un moment de l’année où les Français ont l’esprit ailleurs. Pas même les députés d’ailleurs… Lorsque la majorité a discuté le projet de loi, les députés LREM était seulement deux à être présent dans l’hémicycle. Le gouvernement veut donc clairement faire passer la loi en catimini.

L’été est là. Le soleil, les vacances, l’insouciance… N’assiste-t-on pas à une sorte de passivité et d’indifférence générale au sujet de ce projet de loi bioéthique ? N’avez-vous pas l’impression que tout est déjà joué ?

Il semblerait que le débat est plié. La commission spéciale a aggravé profondément ce projet de loi. Même si le Sénat et l’opposition à l’Assemblée a réussi à retoquer certaines propositions. Le gouvernement passe son temps à dire qu’il ne veut pas des choses encore plus graves telles que la méthode ROPA ou le PMA post-mortem. Je me dis donc deux choses : ou bien, il veut mettre le paquet et faire tout passer d’un coup ; ou alors, il dresse ces choses-là comme épouvantails pour impressionner les députés et les faire relativiser sur la PMA pour toutes. Le reste apparaîtrait donc plus « soft ». On a le sentiment que le tour est joué. Par ailleurs, la plupart des médias s’évertuent à nous faire croire que c’est une priorité pour les Français alors qu’un sondage de l’Ifop du mois de juin montrait que seulement 1% des Français la considérait comme telle.

Invité de l'émission "Les Grandes Gueules" de la radio RMC, le professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise actuelle et notamment déploré la "peur irraisonnée" imposée à la population, un port du masque "sans le moindre intérêt" et un conseil scientifique qui serait en fait un "comité politico-sanitaire".

“On est de plus en plus dans un monde de croyance, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel.” […]

“Ce qui est malheureusement attribué au comportement des populations finalement revient la plupart du temps à ce que sont les évolutions spontanées du virus.” […]

“C’est sur les décès que l’on comprend une épidémie. […] Le taux de létalité est en train de s’effondrer avec moins de dix morts par jour depuis une semaine… Entretenir la peur n’est plus légitime.” […]

“Le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée…” […]

“Plus de 60000 enfants sont morts dans le monde d’un confinement général, un confinement aveugle. Il n’y a aucune relation entre l’intensité du confinement et les résultats derrière.” […]

Le port du masque “c’est juste du mimétisme social, ce n’est que cela, on a absolument aucune démonstration du moindre intérêt scientifique.” […]

On fait face à “un suicide collectif généré par le conseil scientifique.” […]