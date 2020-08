Acheter de l’or ? Les conseils de notre expert anonyme

Regle numero un ne pas regarder les cours de l’or

regle numero deux ne jamais suivre les mouvements de hausse du prix de l’or , toujours ils sont trompeurs

regle numero trois n’acheter de l’or que quand on n’en parle plus ni a la hausse ni a la baisse Quand des gens comme Peter Schiff font acheter de l’or toujours en terme de trading il faut vendre Quand l’argent s’emballe à la hausse cela annonce toujours une chute du prix d e l’or.

personnellment j’ai vendu de l’or-papier(véhicule spéculatif- il y a peu de temps et je vais le racheter quand le métal sera vers 1840.

Mais il ne faut ajmais toucher a son or physique.

est ce que vous demandez chaque jour une appréciation de votre maison a l’agent immobilier?

la baisse de l’or a coincidé hier avec une manipulation concertée globale des « marchés » pour enrayer une vague de pessimisme qui menaçait de faire boule de neige La technique pour manipuler le prix de l’or est immuable, les bullion banks emballent la hausse jusqu’à a ce qu’elle devienne malsaine et que la petite spéculation s’y précipite puis dans la nuit, les bullion banks matraquent pour étrangler les petits acheteurs et déclenche les ventes stop et les liquidations automatiques.

https://www.businessbourse.com/2020/08/11/lor-reprend-son-souffle-apres-avoir-touche-2075-il-y-a-quelques-jours/