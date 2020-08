Les années 1970 et 1980 ont été une période cauchemardesque pour la ville, mais au cours des dernières décennies, elle a été transformée en un paradis virtuel pour les riches et les célèbres. Les taux de criminalité ont complètement chuté, la ville a subi un lifting dramatique et une communauté financière en plein essor a apporté une richesse sans précédent à New York.

Mais maintenant, bon nombre des vieux problèmes recommencent à revenir, et beaucoup de riches New-Yorkais ont décidé qu’il était temps de chercher des pâturages plus verts.

Un seul pour cent de la population de New York paie la moitié des impôts de l’État, a-t-il déclaré, «et ce sont les personnes les plus mobiles du monde». «Je parle littéralement aux gens toute la journée, qui sont maintenant dans leur maison des Hamptons, qui ont également vécu ici, ou dans leur maison de la vallée de l’Hudson ou dans leur maison de week-end dans le Connecticut», a poursuivi Cuomo. «Ils ne reviennent pas pour le moment. Et vous savez ce qu’ils pensent d’autre, si je reste là-bas, ils paient un impôt sur le revenu moins élevé parce qu’ils ne paient pas la surtaxe de New York. Donc, ce serait un mauvais endroit si nous devions y aller.

Mais le maire de New York, Bill de Blasio, adopte un ton complètement différent. À ce stade, il ne semble pas se soucier de savoir si les riches reviennent ou non …

Le maire de Blasio s’en fiche si les riches quittent la ville pour de bon à cause de la pandémie de coronavirus, déclarant vendredi aux journalistes qu’il ne se pliera pas en quatre pour que le 1% revienne à New York. Dans un briefing de l’hôtel de ville, de Blasio pour une deuxième journée consécutive a ricané à la suggestion du gouverneur Cuomo selon laquelle le déficit gonflant de la Grosse Pomme ne peut être comblé que si les riches qui ont fui au début de la pandémie reviennent et recommencent à payer des impôts. .

Le maire de Blasio peut continuer à nier la réalité s’il le souhaite, mais sans aucun doute le manque de revenus commence à avoir un impact majeur

Le NYPD a enregistré 244 fusillades en juillet 2020 contre 88 en juillet 2019, soit une augmentation de 177%. Les fusillades ont augmenté en juillet dans chaque arrondissement, a indiqué la police. Jusqu’au 31 juillet, la ville a connu une hausse de 72% des fusillades par rapport à la même période l’an dernier – 772 contre 450 en 2019. Les meurtres en juillet ont augmenté de 59% par rapport à l’année dernière avec 54 en 2020 contre 34 il y a un an. Les cambriolages ont augmenté de 31% en glissement annuel. La police a déclaré que 309 vols de voitures de plus avaient été signalés pour le mois par rapport à un an plus tôt.

Cette explosion d’activités criminelles est qualifiée de «vague de criminalité», et même les quartiers les plus riches sont durement touchés …