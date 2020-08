Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui est qu’hier un lecteur m’a envoyé un lien vers Mike Adams chez NaturalNews, qui essaie maintenant d’entourer mes recherches et de les blanchir, comme beaucoup d’autres. Cet article concerne l’événement George Floyd qui est faux, mais Adams termine l’article avec ceci: Tout cela vous rappelle qu’en ce qui concerne le déroulement de l’histoire, tout ce que vous voyez est truqué, y compris tous les tirs de masse, les attentats du 11 septembre, les bombardements d’Oklahoma City (qui est mis en scène par le FBI), les raids du gouvernement à Waco, l’assassinat de JFK et ainsi de suite.

Toute votre histoire humaine a été conçue par des «architectes de l’histoire» – des mondialistes qui complotent et réaliser tous les événements majeurs de l’histoire afin de façonner un récit public qui mène à votre esclavage.

Hmmm. Adams n’a pas poussé cette ligne jusqu’à récemment. Il semble se blottir avec méfiance jusqu’à moi pour une raison quelconque. Je ne peux que deviner que c’est parce que mes recherches gagnent en popularité, ces fausses personnes alternatives doivent m’embrasser ou me vaincre. Ne pouvant pas me vaincre, il DOIT m’embrasser ou paraître. Alors ils admettent que j’ai raison, mais essaient ensuite de m’entourer de bruit. Vous voyez la même chose avec Jim Fetzer, Veteran’s Today, Infowars, Owen Benjamin et des centaines de autres points de vente.

Sur d’autres pages de NaturalNews, vous trouvez le bruit: après avoir admis «toute votre histoire humaine a été conçu », Adams oublie cela quand il commence à parler des événements actuels. Oui, il admet que le meurtre de Floyd était truqué, mais il prend toutes ces émeutes pour réelles. Il traite tous ces Antifa, les gens et les «gauchistes» comme réels, plutôt que comme des agents rémunérés, ils le sont clairement. Il vous dit le démocrate les gouverneurs et les maires laissent cela se produire parce qu’ils détestent l’Amérique et parce qu’ils sont de gauche.

Donc, vous voyez, Adams fait juste sa part dans ce jeu de scène. Il joue le rôle «de droite», répondant aux mauvais vieux gauchistes. Dans un article d’aujourd’hui, nous apprenons que les gangs de motards Trumpy comme les Hell’s Angels ont prévu de reprendre de force le centre-ville de Seattle le 4 juillet. Mais ce n’est que la prochaine scène de la pièce. Comme les gauchistes d’Antifa, les droitiers de Hell’s Angels ne sont que des agents déguisés. Les Hell’s Angels ont toujours été des agents. Ils ont été formés par la CIA dans les années 1960 et le sont toujours. Si nous avons une bataille à Seattle, tout sera mis en scène. Ce sera une autre production conjointe Hollywood / CIA.

La vraie révolution est évitée en étant devancée par une fausse. La CIA et le FBI ont rempli le les rues avec tous les derniers acteurs qu'ils pourraient embaucher, pour empêcher de vraies personnes de remplir les rues elles-mêmes. Et les médias sont tellement occupés à rendre compte de cette fausse révolution, comme ils ont été engagés pour le faire, qu'il n'y a pas il reste de la place pour de vraies nouvelles. Si de vraies personnes repoussent la couronne ou la Réserve fédérale ou rien d'autre, vous n'en entendrez pas parler. Il sera noyé par les fausses émeutes. C'est pourquoi la police laisse les acteurs prendre le contrôle de leur enceinte, brûler leurs immeubles et faire semblant de battre les flics. Ils ont reçu l'ordre de le faire. Ils dirigent leur petite fausse révolution hollywoodienne, pour devancer le vrai. C'est ainsi que vous devriez lire Mike Adams, Alex Jones et tout le reste. Ils ne sont pas réels révolutionnaires, ce sont de faux. Ils contrôlent l'opposition. Comme je vous l'ai déjà dit, les vraies révolutions ne viennent ni de la droite, ni des conservateurs, alors Adams et Jones les conservateurs auraient dû être votre premier indice. Les révolutions viennent de la gauche, puisqu'une révolution a pour renverser les riches qui dirigent le pays. Ces riches sont sur la droite, alors le Les révolutionnaires ne peuvent pas non plus être à droite, par définition.