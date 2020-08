C’est fait ! États-Unis : des salariés de la recherche nucléaire américaine auraient été envoyés dans un camp de rééducation pour hommes blancs financé par le contribuable. On n’ a encore rien vu !

Par LePanacheFrançais le 13/08/202022h42

Le gouvernement fédéral aurait organisé pour le principal laboratoire de recherche nucléaire, une retraite de trois jours spécialement conçue pour les hommes blancs, afin de les pousser à réfléchir à leurs idées ancrées de suprématie blanche et de racisme – et tout cela aurait été financé par les contribuables.

Quels sont les détails de l’histoire ?

Christopher Rufo, directeur du Center on Wealth & Poverty du Discovery Institute, a partagé cette nouvelle sur Twitter mardi.

Il a écrit : « Le laboratoire de recherche nucléaire N°1 du gouvernement fédéral a organisé un camp de rééducation de trois jours pour les « hommes blancs », dans le but de mettre en lumière leur « privilège blanc » et de déconstruire la « culture de l’homme blanc ». Voici les documents qui ont été divulgués lors de cette séance de ségrégation raciale financée par le contribuable.

Dans les documents joints, Rufo a révélé qu’une grande partie des outils de formation était racialement biaisée contre les hommes blancs, et a rapporté que des notions telles que la suprématie blanche, le Ku Klux Klan, la nation aryenne et la « casquette MAGA » étaient intrinsèquement associées à la « culture masculine blanche ».

Rufo a rapporté que les formateurs avaient insisté sur le fait que les participants devaient « travailler dur pour comprendre … le privilège blanc », ainsi que le privilège masculin et le privilège hétéro.

« Ensuite, les employés masculins blancs doivent exposer les « racines de la culture masculine blanche », a ajouté M. Rufo, qui consiste en un « individualisme robuste », une « attitude positive », un « travail acharné » et « la recherche du succès ». »

De tels idéaux, auraient insisté les formateurs, ne sont rien de moins que « dévastateurs » pour les minorités et les femmes car ils conduisent intrinsèquement à « une qualité de vie moindre au travail et à la maison, une espérance de vie réduite, des relations improductives et un stress élevé ».

Rufo a souligné que lors d’au moins une session, les participants de sexe masculin blanc ont dû répéter des affirmations contre le privilège blanc et ont été obligés d’ « accepter leur complicité » dans le « système des mâles blancs ».

Pour conclure la formation, les participants auraient également été invités à écrire des lettres aux femmes et aux minorités au sujet de leur expérience lors de la retraite, et à s’excuser de participer à une culture toxique créée et encouragée par le privilège du mâle blanc.

Un porte-parole de Sandia National Laboratories explique à The Blaze que l’entreprise est fière de sa diversité, mais ne confirme ni ne nie que les employés ont assisté à l’événement.

