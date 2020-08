Par IAN BIRRELL À AMSTERDAM POUR LE COURRIER DU DIMANCHE

Alors que je me promenais dans les rues ensoleillées d’Amsterdam, quelque chose me semblait étrange dans ce monde balayé par la peur et la pandémie. Il y avait des rires venant des péniches glissant le long des célèbres canaux, des grappes de cyclistes obstruaient les rues, des acheteurs plongés dans des boutiques chics, les barbiers semblaient occupés et les cafés servaient des couples bavardant autour d’un café.

J’ai entendu de nombreuses voix de touristes dans les bars et les restaurants, alors que même les côtés les plus clairs de cette célèbre ville hollandaise avaient des gens qui s’y promenaient. Il m’a fallu un moment pour réaliser ce qui était si étrange. Ensuite, cela m’a frappé. J’avais l’impression d’avoir reculé dans le temps, revenant à la normalité pré-pandémique d’une ville animée remplie d’êtres humains dont les visages n’étaient pas recouverts de tissu.

Car si 120 pays dans le monde, dont une grande partie de l’Europe, ont ordonné aux citoyens de porter des masques dans les lieux publics pour empêcher la propagation du Covid-19 , les Néerlandais font les choses différemment.

Les meilleurs scientifiques du pays, après avoir examiné des données et des recherches clés, ont déclaré qu’il n’y avait pas de preuves solides pour soutenir l’utilisation de masques faciaux. En effet, ils soutiennent que le port des choses misérables peut en fait entraver la lutte contre la maladie.

«Les masques faciaux dans les lieux publics ne sont pas nécessaires, sur la base de toutes les preuves actuelles», a déclaré Coen Berends, porte-parole de l’Institut national pour la santé publique et l’environnement. « Il n’y a aucun avantage et il peut même y avoir un impact négatif. »

C’est une position audacieuse mais très controversée – d’autant plus que les craintes grandissent d’une seconde vague déferlant sur l’Europe. La semaine dernière, Downing Street a rejoint la ruée mondiale pour appliquer les masques faciaux dans les espaces publics tels que les magasins, les supermarchés et les stations, après l’Écosse, l’Espagne et la France, ainsi que les pays voisins de la Hollande, la Belgique et l’Allemagne.

« Nous pensons que les masques ont une grande valeur », a déclaré Boris Johnson. «L’évaluation scientifique des revêtements du visage et de leur importance pour arrêter les gouttelettes d’aérosol s’est développée. Les gens devraient les porter dans les magasins.

Mais les Néerlandais ne sont pas d’accord – pour le plus grand plaisir de tous les citoyens avec lesquels j’ai parlé à Amsterdam. «Je déteste les porter», a déclaré Aicha Meziati, 29 ans, dans le magasin de mode branché Das Werk Haus. ‘Ils sont horribles. Les gens ont l’air d’avoir des couches sur le visage.

Margriet, une vendeuse de 24 ans dans un magasin de boissons éphémère, a déclaré qu’il était difficile de lire les expressions faciales des gens lorsqu’ils portaient des masques. «Vous établissez un meilleur contact avec les gens sans eux et il est plus facile de leur parler dans le magasin.

