Nos lecteurs Louis et Arthur nous écrivent sur notre interview ; n’oubliez pas, ils publient avec nous ! Arthur comme base autonome vous recommande la Géorgie merveilleuse et caucasienne !

Louis

Bravo pour votre ITV à strategika, tout y est, clair, limpide et lapidaire, les lendemains qui chantent sont effrayant. Tout est tellement gros, c’est ahurissant, à devenir dingue comme le préfet de la maison des fous dans les douze travaux d’Astérix qui finit par donner le laisser passer A38 car il s’est fait avoir à son propre jeu, cette folie furieuse est la norme et les veaux réclament encore plus de norme.

Vous avez seulement omis la délation qui depuis le virus fait chou gras, le français d’aujourd’hui double héritier du collabo, comme du résistant de la dernière heure, le rasoir à la main, est prêt à reprendre du service, ça va faire mal, ça aussi. Plus que jamais il faut être étranger au monde, comme un moine ou comme Furtwängler et s’épanouir intérieurement, pour ne pas sombrer. Lâcher du lest, notamment avec toutes ces sources d’assuétude qui nous exploitent : consommation et autres…

Arthur (qui veut se rendre en Géorgie (gare à Poutine !) :

