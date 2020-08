Peut-être le plus grand exemple des préjugés inhérents aux médias occidentaux entourant sa couverture de l’approche de la Suède pour lutter contre le COVID-19. De nombreux médias ont dénoncé le taux de mortalité « massif » du pays par rapport à ses voisins favorables au verrouillage, mais n’ont pas réussi à ajouter le contexte nécessaire pour voir que la différence n’était que de quelques milliers de décès et que le taux de mortalité par habitant de la Suède était toujours inférieur à La Grande-Bretagne et d’autres pays qui ont favorisé les verrouillages.

Quand Anders Tegnell, l’architecte de la stratégie suédoise, a déclaré lors d’une interview qu’il aurait fait les choses «différemment» si on lui avait donné une seconde chance, la presse occidentale, y compris le NYT, s’est empressée de présenter cela comme un aveu de culpabilité pour ne pas avoir commandé les types de verrouillages restrictifs observés dans d’autres pays européens. Tegnell a précisé plus tard que ce n’était pas du tout ce qu’il voulait dire.

De plus, en Suède, le nombre de décès est presque nul . Et comme l’économie du pays est restée ouverte pendant tout ce temps, il y a peu de risque de résurgence lorsque les restrictions minimales encore en place seront finalement levées.

Dans une chronique publiée jeudi, Allister Heath du Telegraph a fait valoir que le succès de la Suède dans la lutte contre le virus tout en minimisant les dommages économiques élucide la profondeur de l’incompétence de l’establishment médical britannique, car ce sont les experts de la santé britanniques dont le Premier ministre Johnson a suivi assidûment les conseils.

Lisez un extrait de la colonne ci-dessous (avec l’aimable autorisation du Telegraph ):

Alors maintenant, nous le savons: la Suède a en grande partie raison, et l’establishment britannique a complètement tort. Anders Tegnell, l’épidémiologiste-roi de Stockholm, a réussi un triple coup dur remarquable: beaucoup moins de décès par habitant que la Grande-Bretagne, un maintien des libertés et des opportunités fondamentales, y compris la scolarisation, et, plus frappant, une récession moins de la moitié aussi grave que la nôtre .

Nos «experts» d’État devraient baisser la tête de honte: leur réaction au coronavirus a été l’une des plus grandes bévues de politique publique de l’histoire moderne, plus grave même que l’Irak, l’Afghanistan, la crise financière, Suez ou le fiasco du MCE. Des millions de personnes perdront leur emploi à la fin du congé; des dizaines de milliers de petites entreprises échouent; l’école est dans le chaos, avec des notes de niveau A partout; un grand nombre est susceptible de mourir de maladies non traitées ou non détectées; et nous avons assisté au premier exode d’étrangers depuis des années, l’enquête sur le marché du travail suggérant un déclin des adultes non nés au Royaume-Uni.

Les pandémies ont toujours des coûts économiques et sociaux importants, tant pour des raisons d’altruisme que d’intérêt personnel. La seule façon de contenir la propagation d’une maladie mortelle et contagieuse, en l’absence de remède ou de vaccin, est la distance sociale; la peur et la panique interviennent inévitablement, alors que le public cherche désespérément à éviter d’attraper le virus. Une récession «volontaire» est presque garantie.

Mais si une baisse du PIB est inévitable, les gouvernements peuvent influencer sa taille et son échelle. Les politiciens peuvent réagir de trois manières différentes à une pandémie. Ils ne peuvent rien faire et permettent à la maladie de disparaître jusqu’à ce que l’immunité du troupeau soit atteinte. À juste titre, aucun gouvernement n’a poursuivi cette politique, par crainte de morts massives et d’un effondrement social et économique total.

La seconde approche consiste à imposer des restrictions proportionnées pour faciliter la distanciation sociale, en interdisant certains types de rassemblements tout en encourageant et en informant le public. Les Suédois ont poursuivi une version de cette stratégie centriste: il y avait un peu de contrainte, mais aussi un accent sur le maintien d’une vie normale et le maintien des écoles ouvertes. Le virus a été pris très au sérieux, mais il n’y a pas eu de verrouillage formel. Tegnell est l’un des rares véritables héros de cette crise: il a identifié les bons compromis.

La troisième option est l’approche entièrement étatique, qui impose un verrouillage juridiquement contraignant et ferme la société. Une telle approche blunderbuss peut être juste dans certaines circonstances – si un vaccin est imminent – ou pour certains virus – par exemple, si nous sommes un jour touchés par un qui cible les enfants et s’accompagne d’un taux de mortalité beaucoup plus élevé – mais les dernières tendances économiques et de mortalité les statistiques suggèrent que ce n’était pas le cas pour Covid-19.

Presque tous les économistes pensaient que l’économie suédoise souffrirait énormément de sa stratégie idiosyncratique. Ils avaient tord. Le PIB de la Suède a baissé de seulement 8,6% au premier semestre, le tout au deuxième trimestre, et son excédent de décès a bondi de 24%. Une grande partie de la récession suédoise a été causée par une baisse de la demande de ses exportations de ses voisins totalement bloqués. On pourrait supposer que si tous les pays avaient poursuivi une stratégie à la suédoise, le coup économique n’aurait pas pu valoir plus de 3 à 4% du PIB. Cela pourrait être considéré comme le coût de base du virus dans le cadre d’une réaction politique raisonnable.

Final del formulario

En revanche, l’économie britannique a chuté de 22,2% au premier semestre, une performance presque trois fois plus mauvaise que celle de la Suède, et son excès de décès a grimpé de 45%. Le revenu national de l’Espagne a chuté encore plus (22,7%), et celui de la France (-18,9%) et de l’Italie (-17,1%) un peu moins, mais tous les trois ont également souffert d’un excès de décès par habitant beaucoup plus important que la Suède. Les Suédois ont permis au virus de se propager dans les maisons de soins, donc si cet échec majeur avait été corrigé, leur taux de mortalité aurait pu être encore beaucoup plus bas.

* * *

Source: télégraphe