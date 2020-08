Tocqueville et le triomphe mondial du puritanisme américain

La folie des temps est suicidaire (c’est ce qui nous sauvera peut-être, une tyrannie trop dingue ne pouvant a priori durer) et menace toutes les libertés, y compris cette liberté sexuelle dont on faisait nos choux gras dans les années 70 et qui aujourd’hui a disparu partout avec la chasse au sexe – et aux hommes.

Notre ami Israël Shamir écrivait récemment dans son texte contre les néo-puritains qui ravagent Suède, France, Amérique :

« Ce puritanisme croissant est une réponse contraire à la liberté personnelle dont nous jouissons depuis les années 1960, et traduit une lassitude blasée face à la sexualité commerciale excessive des médias. Les médias assaisonnent n’importe quoi avec du cul pour vendre. Vous ne pouvez pas allumer la télévision, de jour comme de nuit, sans voir un acte de copulation implicite ou explicite. Ils vendent des voitures, des snacks et des baskets en exhibant des corps nus. Ce flot de pornographie retourne l’humeur du public contre le sexe. À qui devrions-nous nous en prendre pour cette exploitation flagrante du sexe ? Aux hommes. »

Le nouvel ordre mondial qui tire contre toutes les libertés en a après les hommes (en fait il en a aussi après les femmes et les enfants qui peuvent violés et assassinés si c’est tendance, PC – un peu partout. La démence polymorphe du système médiatique, juridique et surtout politique s’en accommode très bien comme on sait. On confisquer partout les enfants aux parents pour cause de virus, alors…

Shamir ajoute :

« Le vieux puritanisme était dur pour les femmes ; les sorcières étaient brûlées, et les putains étaient expulsées de leurs maisons. Le Nouveau Puritanisme est dur pour les hommes. On apprend aux hommes que les galipettes peuvent avoir de graves conséquences. Sur le site d’une de leurs statues de Jefferson déboulonnées, les Américains devraient ériger une statue d’Andrea Dworkin, la féministe obèse et menteuse célèbre pour avoir dit que chaque rapport sexuel est un viol et que la pénétration c’est Le viol. C’est une icône de la Nouvelle Amérique puritaine. »

Et Shamir d’ajouter sur les inventions médiatiques :

« Ils ne pouvaient pas interdire le sexe en soi, alors ils inventent des histoires sordides de sexe incestueux, de pédophilie, d’abus de prêtres, chaque conteur essayant de surpasser le dernier en date. La grande majorité de ces histoires sont de pures inventions, comme les histoires de sorcellerie du XVIIe siècle dans l’ancienne Nouvelle-Angleterre puritaine. Nous sommes en pleine campagne médiatique mondiale, et les hommes sont les cibles. Il s’agit de rabaisser son caquet au patriarcat, par la diabolisation systématique des garçons et des hommes. »

La folie du système rend invraisemblables toutes les accusations :

« Dans la frénésie médiatique actuelle, je ne peux faire confiance à aucune histoire, à aucune accusation d’un homme impliqué dans un crime sexuel sordide : ces campagnes médiatiques sont trop souvent utilisées pour détrôner un concurrent commercial ou détruire la popularité d’un rival politique. Souvent, l’homme n’est même pas accusé d’un délit, mais seulement d’un comportement frivole : une touche, ou une proposition impudique ; des actes naturels célébrés dans ma jeunesse. Oui, mes jeunes lecteurs, dans les années 70, vous pouviez toucher le genou d’une femme et lui proposer de vous accompagner lors d’un week-end passionné dans une station balnéaire, et elle était souvent d’accord. Cette époque libertine est complètement révolue. Même pour moi, elle me semble maintenant mythique, comme l’Atlantide. Elle n’existe plus. »

Shamir prend comme on sait des risques avec son lectorat antisystème en défendant Weinstein, Epstein and compagnie. Mais il montre que des légions de faux témoins se constituent partout : ce sont des acteurs ou des actrices comme ceux de BLM ou des agents comme les antifas ou les filles qui ont persécuté Assange pour le Deep State US, dont la croisade folle et totalitaire contre le monde semble ne pas connaître de fin.

Ce n’est pas ici le problème : le problème est la diabolisation des relations entre les sexes qui va de pair avec les autres démarches du totalitarisme en cours.

Il se trouve malheureusement que cette folie spectaculaire est comme toujours américaine, et que le pays de la liberté est comme toujours liberticide. Tocqueville consulte au début de son livre légendaire les textes de lois et voici ce qu’il y trouve chez nos démocrates hantés par les démons du puritanisme (on pratiquait allègrement l’esclavage, y compris celui des blancs, lisez donc White Cargo) : les lois US sont folles et puritaines.

On le lit :

« Rien de plus singulier et de plus instructif tout à la fois que la législation de cette époque; c’est là surtout que se trouve le mot de la grande énigme sociale que les États-Unis présentent au monde de nos jours. Parmi ces monuments, nous distinguerons particulièrement, comme l’un des plus caractéristiques, le code de lois que le petit État de Connecticut se donna en 1650.

Les législateurs du Connecticut s’occupent d’abord des lois pénales; et, pour les composer, ils conçoivent l’idée étrange de puiser dans les textes sacrés:

« Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur, disent-ils en commençant, sera mis à mort. »

Cela commence bien. Ensuite on continue !

« Suivent dix ou douze dispositions de même nature empruntées textuellement au Deutéronome, à l’Exode et au Lévitique.

Le blasphème, la sorcellerie, l’adultère, le viol, sont punis de mort; l’outrage fait par un fils à ses parents est frappé de la même peine. On transportait ainsi la législation d’un peuple rude et à demi civilisé au sein d’une société dont l’esprit était éclairé et les mœurs douces; aussi ne vit-on jamais la peine de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de coupables. »

Les obsessions sexuelles de nos puritains y sont ainsi exposées :

« Les législateurs, dans ce corps de lois pénales, sont surtout préoccupés du soin de maintenir l’ordre moral et les bonnes mœurs dans la société; ils pénètrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et il n’est presque pas de péchés qu’ils ne parviennent à soumettre à la censure du magistrat. Le lecteur a pu remarquer avec quelle sévérité ces lois frappaient l’adultère et le viol. Le simple commerce entre gens non mariés y est sévèrement réprimé. On laisse au juge le droit d’infliger aux coupables l’une de ces trois peines: l’amende, le fouet ou le mariage ; et, s’il en faut croire les registres des anciens tribunaux de New Haven, les poursuites de cette nature n’étaient pas rares; on trouve, à la date du 1er mai 1660, un jugement portant amende et réprimande contre une jeune fille qu’on accusait d’avoir prononcé quelques paroles indiscrètes et de s’être laissé donner un baiser. »

On connait le code Hays du cinéma. Il semble innocent par les temps qui courent. Chez les puritains le pognon est divinisé mais tout le reste est censuré. C’est ce qu’on a en ce moment avec Wall Street au sommet et Main Street sur la paille ou en prison. Idem en France où l’on risque la prison pour un sifflet et la mutilation (ou la mort) pour réclamer plus de justice sociale. Tocqueville ajoute, car rien n’échappe à la rage puritaine de tout contrôler (le film Ambre de Preminger le décrivait assez bien) :

« Le Code de 1650 abonde en mesures préventives. La paresse et l’ivrognerie y sont sévèrement punies. Les aubergistes ne peuvent fournir plus d’une certaine quantité de vin à chaque consommateur: l’amende ou le fouet répriment le simple mensonge quand il peut nuire. Dans d’autres endroits, le législateur, oubliant complètement les grands principes de liberté religieuse réclamés par lui-même en Europe, force, par la crainte des amendes, à assister au service divin, et il va jusqu’à frapper de peines sévères et souvent de mort les chrétiens qui veulent adorer Dieu sous une autre formule que la sienne. »

On y interdit même de fumer (tiens, tiens…) ou de priser – ou de se laisser pousser les cheveux :

« Quelquefois, enfin, l’ardeur réglementaire qui le possède le porte à s’occuper des soins les plus indignes de lui. C’est ainsi qu’on trouve dans le même Code une loi qui prohibe l’usage du tabac. Il ne faut pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou tyranniques n’étaient point imposées; qu’elles étaient votées par le libre concours de tous les intéressés eux-mêmes, et que les mœurs étaient encore plus austères et plus puritaines que les lois. À la date de 1649, on voit se former à Boston une association solennelle ayant pour but de prévenir le luxe mondain des longs cheveux. »

Et Tocqueville de conclure :

« De pareils écarts font sans doute honte à l’esprit humain; ils attestent l’infériorité de notre nature, qui, incapable de saisir fermement le vrai et le juste, en est réduite le plus souvent à ne choisir qu’entre deux excès. »

Comme je le disais plus haut, il est logique que cette folle croisade puritaine se produise au plus haut des cours de la bourse…

Sources

Démocratie en Amérique, I, ch.2, p.36

https://plumenclume.org/blog/590-les-neopuritains