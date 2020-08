Comment on pulvérise l’Esprit-Saint dans nos braves églises… Et si ces règles sanitaires n’étaient ni très saines ni très saintes ? De la perfection à la désinfection… Léon Bloy : « la recherche de la petite bête remplace l’ancien esprit des Croisades. On ne connaît plus que la science (Exégèse, CXXIV). »

La putréfaction se plaignait de n’avoir pas son prophète. Alors

Pasteur est venu, Pasteur au nom doux et mélibéen, et le Microbe, en

retard de soixante siècles sur la création, est enfin sorti du néant.

Quelle révolution ! A partir de lui, tout change. La recherche de la

petite bête remplace l’ancien esprit des Croisades. On ne connaît plus

que la science. On ne veut plus rien savoir, sinon la science, et chaque

matassin revendique son animalcule. Tous les sérums, toutes les pestes

liquides, tous les écoulements des morts, tout ce qui se passait naguère

au fond des sépulcres, est aujourd’hui restitué à la lumière, préconisé,

mobilisé, injecté, avalé.

https://maximetandonnet.wordpress.com/2020/08/15/15-aout-la-dechristianisation-de-la-france/?c=79213#comment-79213