« Dans ces années-là, il y aura un seul gouvernement mondial, une seule monnaie, un monde sans espèces. Une banque centrale mondiale. Une seule armée mondiale. La fin de toute souveraineté nationale. La fin de toute propriété privée. La fin de toute unité familiale. Une dépopulation et un contrôle de la croissance démographique et de la densité de la population. Les vaccins seront obligatoires. L’austérité salariale. L’implantation de micro-puces pour pouvoir voyager, afin de suivre et contrôler les déplacements. La mise en place d’un système mondial de crédit social sur le modèle chinois. Des milliards d’appareils connectés au système de surveillance 5ème génération. Le gouvernement aura mission d’éduquer les enfants. Pour ce faire, écoles et universités appartiendront au gouvernement et seront sous son contrôle. L’abolition du transport privé et de la possession de voitures par les particuliers. Toutes les entreprises doivent passer sous le contrôle du gouvernement. Tous les voyages non essentiels seront restreints. Les populations devront être concentrées dans des zones choisies. La fin de l’irrigation, des fermes privées et du bétail. Une utilisation très sélective des terres en vue de répondre exclusivement au besoin humain. La fin des maisons familiales. Interdiction de recourir à des remèdes naturels non synthétiques et naturopathiques. Fin de l’utilisation des combustibles fossiles. »