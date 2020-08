Par Arjun Walia

19 août 2020

Cet article est-il une « fake news »? Non, parce que la déclaration dans le titre qui dit «nous avons beaucoup de preuves que c’est une fausse histoire partout dans le monde» est une citation réelle d’un représentant du groupe discuté dans l’article. La déclaration a été dite. Que ce que dit la citation soit vrai ou non, en revanche, c’est à vous de décider ou selon plusieurs gouvernements, c’est à l’ Organisation mondiale de la santé (OMS). decider. Le titre est-il trompeur ou inexact? Non, encore une fois, c’est une citation directe et représente l’opinion de plusieurs professionnels de la santé. Ces professionnels de la santé impliquent-ils que COVID-19 est un faux virus? Non, ils impliquent simplement que ce n’est pas aussi dangereux qu’on le prétend. Et je résume ci-dessous certaines de ces informations qui les amènent à cette conclusion.

Ces médecins et scientifiques sont fortement censurés sur toutes les plateformes de médias sociaux, et ceux qui écrivent à leur sujet vivent la même chose. Bon nombre des affirmations de ces médecins ont été «démystifiées» par les médias traditionnels, les agences fédérales de réglementation de la santé et les «fact-checkers» qui patrouillent sur Internet. Toute information qui ne provient pas de (l’OMS) n’est pas considérée comme fiable, véridique ou exacte, et qui comprendrait les informations présentées dans cet article et les informations partagées par ces experts dans le domaine. Les gens sont encouragés à visiter le site Web de l’OMS pour obtenir des informations réelles et précises sur le COVID-19 au lieu d’écouter les médecins et les scientifiques qui s’opposent au récit de ces autorités sanitaires.

Ce qui s’est passé: Plus de 500 médecins et scientifiques allemands se sont inscrits en tant que représentants d’une organisation appelée «Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss». Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss signifie «Comité d’enquête extra-parlementaire Corona et a été créé pour enquêter sur tout ce qui concerne le nouveau coronavirus, comme la gravité du virus, et si oui ou non les mesures prises par les gouvernements du monde entier, et dans ce cas le gouvernement allemand, sont justifiés et ne causent pas plus de mal que de bien.

En tant que commission d’enquête extra-parlementaire Corona, nous examinerons pourquoi ces mesures restrictives nous ont été imposées dans notre pays dans le cadre du COVID-19, pourquoi les gens souffrent maintenant et s’il y a proportionnalité des mesures à cette maladie causée par le Virus SARS-COV-2. Nous doutons sérieusement que ces mesures soient proportionnées. Cela doit être examiné, et comme les parlements – ni les partis d’opposition ni les partis au pouvoir – n’ont convoqué de commission et que ce n’est même pas prévu, il est grand temps que nous prenions cela en main. Nous inviterons et entendrons des experts ici dans le groupe de conférenciers Corona. Ce sont des experts de tous les domaines de la vie: médecine, affaires sociales, droit, économie et bien d’autres. ( source )

Vous pouvez accéder aux relevés de notes complets en anglais sur le site Web de l’ organisation si vous êtes intéressé.

Ce groupe a donné plusieurs conférences en Allemagne, dans l’une des plus récentes, le Dr Heiko Schöning, l’un des dirigeants de l’organisation, a déclaré : «Nous avons beaucoup de preuves qu’il (le nouveau coronavirus) est une fausse histoire partout le monde. » Pour mettre les choses en contexte, il ne faisait pas référence au faux virus, mais simplement au fait qu’il n’est pas plus dangereux que la grippe saisonnière (ou tout aussi dangereux) et qu’il n’y a aucune justification pour les mesures prises pour le combattre.

Je pense également qu’il est important de mentionner qu’un rapport publié dans le British Medical Journal a suggéré que les mesures de quarantaine au Royaume-Uni à la suite du nouveau coronavirus auraient déjà tué plus de personnes âgées britanniques que le coronavirus pendant le pic du virus.

Ci-dessous, une conférence de presse tenue par des représentants du groupe qui a eu lieu le mois dernier, vous pouvez trouver des informations plus importantes ci-dessous.

Pourquoi est-ce important? Il peut être déroutant pour de nombreuses personnes de voir autant de médecins et de nombreux scientifiques et experts en maladies infectieuses parmi les plus renommés au monde s’opposent à tant d’informations provenant de l’OMS et des gouvernements mondiaux.

De nombreux scientifiques et médecins en Amérique du Nord expriment également les mêmes sentiments. Par exemple, The Physicians For Informed Consent (PIC) a récemment publié un rapport intitulé « Physicians for Informed Consent (PIC) Compares COVID-19 to Previous Seasonal and Pandemic Grippes ». Selon eux, le taux d’infection / mortalité du COVID-19 est de 0,26%. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et accéder à leurs ressources et à leur raisonnement ici .

John PA Ioannidis, professeur de médecine et d’épidémiologie à l’Université de Stanford, a déclaré que le taux de mortalité par infection «est proche de 0%» pour les personnes de moins de 45 ans. Vous pouvez en savoir plus ici. Lui et plusieurs autres universitaires de la Stanford School of Medicine suggèrent que le COVID-19 a un taux de mortalité par infection similaire à celui de la grippe saisonnière et ont publié leur raisonnement dans une étude le mois dernier. Vous pouvez trouver cette étude et en savoir plus sur cette histoire ici .

Michael Levitt, biophysicien et professeur de biologie structurale à l’Université de Stanford a critiqué l’OMS ainsi que Facebook pour avoir censuré différentes informations et des perspectives éclairées concernant le coronavirus et a affirmé que, en ce qui concerne les mesures de verrouillage, que «le niveau de stupidité en cours c’est incroyable. Vous pouvez en savoir plus ici .

Le Dr Sucharit Bhakdi, spécialiste en microbiologie et l’un des chercheurs scientifiques les plus cités de l’histoire allemande fait également partie de la commission d’enquête extra-parlementaire Corona mentionnée ci-dessus et a également exprimé la même chose, plusieurs fois au début de la pandémie. jusqu’à aujourd’hui.

La mise en œuvre des mesures draconiennes actuelles qui sont si extrêmement restrictives des droits fondamentaux ne peut être justifiée que s’il y a des raisons de craindre qu’un virus vraiment, exceptionnellement dangereux, nous menace. Existe-t-il des données scientifiquement solides pour soutenir cette affirmation concernant le COVID-19? J’affirme que la réponse est simplement non. – Bhakdi. Vous pouvez en savoir plus sur lui ici .

Voici quelques statistiques intéressantes du Canada. ( source )

À emporter

Nous devons nous demander pourquoi tant d’experts dans le domaine sont complètement censurés. Pourquoi y a-t-il tant d’informations partagées qui contredisent complètement le discours de nos agences fédérales de réglementation de la santé et d’organisations comme l’OMS? Pourquoi ces experts sont-ils fortement censurés et pourquoi les plateformes médiatiques alternatives sont-elles censurées, punies et démonétisées pour avoir partagé de telles informations? Y a-t-il une bataille pour notre perception en ce moment? Notre conscience est-elle manipulée? Pourquoi y a-t-il tant d’informations contradictoires si tout est clair? Pourquoi les traitements alternatifs qui ont montré d’énormes succès être complètement ignoré et ridiculisé? Que se passe-t-il ici et quel est le pouvoir des gouvernements lorsqu’ils sont capables de faire taire la voix de tant de gens? Ne devrions-nous pas examiner les informations de manière ouverte, transparente et ensemble?

