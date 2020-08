https://www.goodreads.com/book/show/20290.The_Heaven_Makers

Le roman «The Heaven Makers» de Frank Herbert publié pour la première fois en 1967 est basé sur l’idée que l’histoire humaine est manipulée par une espèce extraterrestre, les Chems.

Les drames humains sont enregistrés avec des appareils sophistiqués qui captent non seulement l’image et le son, mais aussi les émotions pour le plaisir des Chems. Ils sont immortels, ils ont donc besoin d’une diversion qui peut les sauver de l’ennui. Ces extraterrestres sont obligés de vivre des émotions de seconde main en exploitant les drames des êtres humains parce que les humains sont mortels et dynamiques alors que les Chems ont déjà essayé tout ce que leur société pouvait leur donner au cours de leurs vies extrêmement longues.

Fraffin, le Chem qui dirige les opérations sur Terre, trouvant un moyen idéal d’éviter l’ennui, a cependant violé les lois de son peuple car il est censé enregistrer les événements sur la planète sans les interférer.

Parmi les autorités de Chem, quelqu’un soupçonne que Fraffin crée des drames illégalement et l’inspecteur Kalexel est envoyé incognito pour exposer ses crimes, mais Fraffin s’attend à ce genre de mouvement et est prêt. Les deux Chems s’affronteront dans un dangereux jeu de ruse qui révélera des manipulations sur l’être humain bien plus profondes que les autorités de Chem pourraient l’imaginer. La confrontation sera rendue plus compliquée par un être humain dont les yeux ont été altérés par un accident afin qu’il puisse voir à travers le camouflage qui cache normalement les appareils Chem.