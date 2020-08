Laurence et la Transfiguration : « Si vous aimez la vie, alors vous aimerez d’autant plus la vie éternelle, et nul besoin de cracher sur la vie, si vous l’aimez, aimez-la avec reconnaissance, profitez des moments heureux avec vos amis, jouez des gousli, comme le roi David, nous devons être plus que jamais solidaires et attentifs à notre prochain »….

La veille, j’étais allée porter à l’atelier d’iconographie du monastère saint Nicétas l’énorme planche à icône donnée par mon ami Nikolaï, le mari de Liouba. J’ai été reçue par Ioulia, qui a passé plusieurs années en France. Ce qui est amusant, c’est qu’elle a, comme Liouba, un type asiatique, et elle a la même sérénité allègre.

Elle m’a précisé que l’afflux de réfugiés français, ou européens, n’était pas attendu par le seul père Dmitri, ce sont plusieurs starets russes qui ont prédit la même chose, dont le père Naoum à la laure de la Trinité-Saint-Serge. Nous avons parlé français, car nous étions seules, et Ioulia ne le pratique pas assez: « J’aime les Français, et ils me manquent. »

Ioulia pense que j’ai un potentiel spirituel que je ne cultive pas assez, que les péripéties de ma vie, et certaines expériences que j’ai connues indiquent une sorte d’élection particulière, et que je dois passer à la vitesse supérieure, pour mieux accueillir et aider les Français attendus, entre autres.

Elle n’a certainement pas tort, mais je ne me sens pas beaucoup de forces, en ce moment, et je pensais à ce que m’avait dit le père Basile, que le principal, c’était la fidélité, mot qui avait la même racine, fides, que le mot foi. « Si vous aimez la vie, alors vous aimerez d’autant plus la vie éternelle, et nul besoin de cracher sur la vie, si vous l’aimez, aimez-la avec reconnaissance, profitez des moments heureux avec vos amis, jouez des gousli, comme le roi David, nous devons être plus que jamais solidaires et attentifs à notre prochain ».

En confession, le père Andreï m’a dit: « Le principal est de ne pas tomber dans l’acédie. » J’avais rêvé de la mère Hypandia, mais je ne pouvais me souvenir des détails. Le jour de la Transfiguration, on apporte ses premières pommes, pour les faire bénir, mais j’avais oublié, c’est dire si je suis nulle. Tout à coup, une dame me tape sur l’épaule: « Laurence! Vous n’avez pas de pommes? Tenez, prenez celle-là! » Du coup plusieurs personnes se sont avisées qu’on ne pouvait laisser cette malheureuse Française sans pommes à bénir, et elles m’arrivaient de toutes parts, ces pommes, avec même un sachet pour les glisser dedans! Arrivées devant le père Andreï les pommes et moi-même avons été inondées d’eau bénite.

En Russie, la Transfiguration est appelée le Sauveur des Pommes, car la fête coïncide avec les premières récoltes.

